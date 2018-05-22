HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Honduras'ta özel uçak düştü: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Honduras'ta özel uçak düştü: 6 yaralı

MEKSİKO (AA) - Orta Amerika ülkesi Honduras'ta özel bir jetin düşmesi sonucu en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinden kalkan özel uçağın başkent Tegucigalpa'da Toncontin Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden olmadığı, en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uçakta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi.

Dağlar arasında olması ve yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle Tegucigalpa'daki havaalanı dünyanın en zorlu havaalanları arasında yer alıyor.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararıRusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı
CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honduras özel uçak Tegucigalpa

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.