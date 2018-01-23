HABER

İlker Başbuğ'un sözlerine tepki: Afrin'i Esad'a niye biz teslim edelim?

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 11:02 | Son Güncelleme 3 dakika önce

Karar yazarı Akif Beki, "Afrin’i YPG’den aldıktan sonra, elimizle Esad’a biz teslim edeceksek. Esad, Afrin harekatına göz yumarak toprak bütünlüğünü bize korutmuş olmayacak mı?" ifadelerini kullanarak, "Sihirli sözcük Esad'la anlaşmaktır" diyen 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u eleştirdi.

İlker Başbuğ'un sözlerine tepki: Afrin'i Esad'a niye biz teslim edelim?

Akif Beki'nin Karar'da "Afrin'i Esad'a niye biz teslim edelim Sayın Başbuğ" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Sınırımıza Şam rejimi gelmeli, sihirli sözcük Esad’la anlaşmaktır” diyor İlker Başbuğ. YPG’dense tamam Esad gelsin sınırımıza, gelsin gelmesine de kendi teslim alarak gelsin. Afrin’i YPG’den aldıktan sonra, elimizle Esad’a biz teslim edeceksek... Esad, Afrin harekatına göz yumarak toprak bütünlüğünü bize korutmuş olmayacak mı?

Madem sınırımıza Esad yerleşmeden kendimizi terör tehdidinden emin hissetmeyeceğimizi düşünüyor Genelkurmay eski Başkanı... Sınırımızın öte yanını hem kendisi hem de bizim adımıza PKK uzantılarından temizlemesi karşılığında kendisini tanıyacağımızı, Esad’lı bir çözüme razı olacağımızı, ÖSO’yu da buna ikna edeceğimizi bildirsek...

Suriye’nin başında kalmak karşılığında bu teklifimizi kabul etmez miydi? Üstelik... Bölge, Rus bölgesi. Afrin’deki YPG, Rusya destekli YPG. Reyhanlı’ya attıkları roketler bile Rus silahı. Esad’dan yana bir taviz verecekse Ankara... Rusya’nın, ellerindeki silahları toplayıp kontrolündeki YPG unsurlarını dağıtmasını sağlayacak bir teklifle halledemez miydi konuyu? Üstelik Rusya, operasyonun sorumluluğunu tek başına ABD’ye yıkarak fırsattan iki türlü de yararlanma peşinde.

ABD’nin provokasyonlarının Türkiye’yi kışkırttığını söyleyerek YPG’ye, ‘benden değil onlardan bilin, sizi ben satmadım’ mesajı yollayıp duruyor. Üstüne bir de Lavrov, dün açıkça ABD’yi, PYD’nin Esad’la anlaşmasını engellemekle suçlayarak niyetlerini belli etmedi mi? Esad’ın YPG ile anlaşmaya çalıştığı, Rusların arabuluculuğunda çokça pazarlığa oturduğu da biliniyor. Hatta Esad yönetimi, YPG’ye özerklik vermeyi bile konuşmaya açık olduklarını duyurmamış mıydı?

Kısacası; bu operasyon YPG’yi tümüyle ABD’den koparıp Rusya ve Esad’ın kucağına itse, birinden uzaklaştırıp ötekine yaklaştırsa, Rusya’ya ve Esad’a mecbur etse istediğimizi almış olur muyuz? YPG Şam’la anlaşmaya yanaştığı anda, hava sahasını kullanma iznimizin iptal edilmeyeceğinin, Esad’ın karşımıza dikilmeyeceğinin, şimdiden rahatsızlığını saklamayan İran’ın bizi daha da sıkıştırmayacağının, Rusya’nın bize kolaylık yerine artık zorluk çıkarmayacağının garantisi var mı?

Bir de Afrin’in Esad’a teslimini taahhüt etsek, Esad’ın elini daha çok rahatlatmış, İran’ın elini daha çok güçlendirmiş, Rusya’ya ABD karşısında daha büyük bir avantaj sağlamış olmaz mıyız? Oysa günün sonunda biz, askeri riski üstlenen taraf olarak Esad’la İran ve Rusya’ya kazandırdığından daha fazlasını kazanmalı değil miyiz?

Bizim desteğimiz olmadan Barzani’yi de çökertemezlerdi. Barzani çöktü ama İran ve Bağdat’taki kukla hükümet kazandı. Neçirvan Barzani daha dün Tahran’daydı, Cumhurbaşkanı Ruhani’den Irak Kürtleriyle ilişkileri geliştirme sözü alıyordu.

Ayrıca... ‘Zeytin dalı’ uzattığımız Türkiye’ye müzahir Kürtlerin sözcüsü Abdulbari Osman, operasyon başlamadan Anadolu Ajansı’na şöyle demişti: “Savaş çıkarsa PYD’nin o toprakları rejime teslim edeceğine inanıyoruz...” Bunun da ‘kırk katır mı, kırk satır mı’dan farksız olduğunu söylüyordu. Rejimi Afrin’e çağırmak, onları da hüsrana uğratmaz mı?

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı
Afrin'de son durum! Kritik bölgeler alındı, terör örgütü karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlker Başbuğ Akif Beki Afrin

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

İlginizi Çekebilir

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Ne yapacaksın Afrin'i Türkiye topraklarına mı katacaksın Akif Efendi? Aldın Afrin'i Mümbiç'i de temizledin günün sonunda ne yapacaksın?Yaptığımız harekat tam da anlattığın gibi Esat'ın yerine Suriye'de güvenliği sağlamaktan başka bir şey değil. Suriyeli eli silah tutan İstiklal Caddesinde, Kordon'da fink atıyor, benim gençlerim Suriye'yi temizliyor.
İLKER PAŞA DOĞRU SÖYLEMİŞ; TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENEN YERLER EV SAHİBİNE VERİLMELİDİR. SURİYENİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYSAK BUNDAN SAMİMİ OLMAMIZ GEREKİYOR. BİR GÜN ÖSOnun TÜRKİYE'YE SİLAH DOĞRULTACAĞININ GARANTİSİNİ KİM VEREBİLİR. FETO GİBİ ÖSO DA BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR.
gerçek bir asker geleceği iyi okur ve söylediği şey o kadar doğru ve yerindeki buna ancak aptallar tepki verir bu operasyon suriye devleti rusya ve iranın onayı ile yapılıyor operasyon bittiğinde bölge suriye ordusuna teslim edilecek ve onlardan türkiye sınırını korumak için güvence alınacaktır dikkat ederseniz suriyenin elindeki gelişmiş hava savunma sistemleri şuan hiçbir müdahalede bulunmuyor bu bile yapılmış olan anlaşmanın kanıtıdır öyle boş boş konuşmalarla bu işler olmuyor
Burada ÖSO'nun menfaatlerinin önemi yok..Türkiye'nin menfaatlerinin önemli var.. Sonunda Suriye'deki iş, ABD'nin ve diğer ülkelerinin baskıları ile PYD/YPG el sıkışıp kantonunun kabul etmesine kadar varacaksa ise, Esad'la/Ruslar'la masaya oturup anlaşmak daha iyidir..
Aklın yolu birdir.ülkeyi soktuğunuz suriye bataklığından çıkış yolunu göstermiş adam.
Akif Beki şatafatlı günlerine dönebilmek için iktidar gibi düşünmek zorunda.Eski genel kurmay başkanımızın askeri stratejik planları için kötü demek zorunda böylece takdir edilip bir koltuk hediye edilecek umudu ile siyaha beyaz demiş.
Aklın yolu birdir.Ülkeyi soktuğunuz bataklıktan çıkış yolunu göstermiş adam.
zaten esadla koltuğa oturdu hükümet.sadece kendini kandırıyor.yoksa bu operasyonu nasıl yapacak.
sen istediğin kadar çırpın Akif, sonunda olacağı o.
biz kendimizi koruyoruz esad ı değil, abd nin rusya nın orada ne işi var? herkes kenki ülkesinin çıkarı için orada
ya bu akape liler cidden beyinsiz. orayı teröristlerden temizledik diyelim. sonra ne olacağı konusunda düşündüler mi hiç? tabiki hayır. Türkiye topraklarına katma gibi bir niyetin yoksa orayı mecbur mevcut yönetim olan esad a vereceksin. Yada abd ye vereceksin. azcık düşünerek konuşmayı ne zaman öğrenecek akapeliler. teröristten temizle, orayı kendi topraklarına katma, mevcut yönetime verme. Eeee kaldı tek alternatif. abd ye vermek için bizim askerimiz şehit düşüyor.
ne yapıcağımızı söylesene akif bey ?
suriyedeki konumlar çok karmaşık harekat sonrası ne ıolacak bu tartışılabilir.
Buda bu ülkede Genel Kurmay Başkanlığı yaptı..siyasetçi desen siyesetçi değil..ama hep siyasi konuşuyor...zaten askerliği süresince de sürekli siyasi demeçler veriyordu..sana ne?bırak onu siyasetçiler kararı?
Adam gibi adam başbuğ
sayin basbug hakli hu adam.neye tepki gosteriyoki
afrin temizlendikden sonra güvenlik sağlama garantisi alınır. savaş sırasındaki ekonomik giderler suriyeye ödettirilerek geri verilir.
Diğer Haberler
Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Rekabetçi Sektörler Programı İmza Töreni

Rekabetçi Sektörler Programı İmza Töreni

Şehit Özden'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit Özden'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha!

Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha!

Sınırı bu halde geçtiler! Bakışları yürekleri burktu!

Sınırı bu halde geçtiler! Bakışları yürekleri burktu!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.