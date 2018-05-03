İnşaat çukuruna kurt düştü!

Kurdu çukurdan çıkaran ekipler sakinleştirici iğne yaparak yırtıcı hayvanı kontrol altına aldı.

Çukura düşen kurt böyle kurtarıldı

1 / 15 Kütahya-Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde bir kurdun inşaat çukuruna düştüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

2 / 15 Olay yerine gelen ekipler, temel duvarının yanındaki boşlukta sıkışan kurda müdahale etti.

3 / 15 Ucunda tasma olan aparatı boynuna geçirerek kurdu çukurdan çıkaran ekipler, kurda sakinleştirici iğne yaptı.

4 / 15 Arka bacaklarından yaralandığı belirlenen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

5 / 15 Mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çukurunda bir hayvan sesi duyduğunu ancak müdahale edemediğini söyledi.

6 / 15 Çukuru kontrol ettiğinde ise kurdu gördüğünü anlatan Talas, şöyle konuştu:

7 / 15 "Sesin olduğu yöne gittim ve çukurda bir kurdun yattığını gördüm. Telefonum çekmediği için kimseye haber veremedim. Bir müddet sonra karayolları ekiplerinin buradan geçtiğini gördüm. Onlara söyledim. Onlar da sağ olsunlar ilgilileri aradılar. Ekipler gelip hayvanı kurtardılar."

8 / 15 ÇAMURA SAPLANAN İNEK BÖYLE KURTARILDI Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından tarlaya düşerek çamurlu toprağa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu vinçle kurtarıldı.

9 / 15 Olay saat 20.00 sularında Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi.

10 / 15 Edinilen bilgilere göre, Osman Esen’e ait inek gezdiği esnada yol kenarında bulunan 5 metrelik istinat duvarından aşağı düşerek çamurlu toprağa saplandı. İneğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

11 / 15 Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ile birlikte ineği yukarı çıkarmak istese de başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri daha sonra merkezden vinç çağırdı.

12 / 15 Olay yerine gelen vince bağlanan inek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda düştüğü yerden yukarı vinçle çekilerek çıkarıldı. İneğin düştüğü duvarın etrafında gerekli önlemler alınmadığın belirten mahalle sakinleri, yapılan korkulukların yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

13 / 15 Daha önce de defalarca araçların aynı yere uçtuğunu ifade eden mahalleli yetkililerden istinat duvarını çözüm bulmasını istedi.

14 / 15 Düştüğü yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.