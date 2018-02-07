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İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 06:37 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

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istanbul terör operasyonu gözaltı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
görüntülerden anlaşılan akp yi eleştirenler toplanmış.Bunlar hırsızlık gasp .... yapacak görüntüsünde değil.Korku devleti .Sus konuşma ayakbağı olma
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