İstanbul’da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

(İHA)