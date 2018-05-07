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İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 16'sı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u, kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 25 ilde düzenlediği operasyonda, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, doktor, öğretmen, mühendis ve il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 36 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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