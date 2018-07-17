İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin ve 500 gram Afyon sakızının ele geçirildiği operasyonda, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan fiziki ve teknik takip ile istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, Bayrampaşa'da bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram Afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen İran uyruklu J.B. (37), O.T. (29) ve T.E. (31) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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