HABER

İzmir ve Manisa için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

İzmir ve Manisa için gök gürültülü sağanak uyarısı

İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İzmir ve Manisa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

PARTNERTatile devamTatile devam
Kocasını öldürdü, bu halde bulunduKocasını öldürdü, bu halde bulundu
Çan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandıÇan'daki sel felaketinde hasar tespitine başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir kuvvetli gök gürültülü sağanak Manisa Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.