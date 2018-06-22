İzmir ve Manisa için gök gürültülü sağanak uyarısı

İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İzmir ve Manisa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

