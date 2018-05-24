HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kalacak yerleri olmayan anne ve iki çocuğu otomobilde yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eşi cezaevine girdikten sonra kalacak yer bulamayan 25 yaşındaki Aysun Gezgin, kızı 2 yaşındaki Gülcan ve 7 aylık bebeği Muharrem ile birlikte hurda bir otomobilin içinde yaşıyor.

Kalacak yerleri olmayan anne ve iki çocuğu otomobilde yaşıyor

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eşi cezaevine girdikten sonra kalacak yer bulamayan 25 yaşındaki Aysun Gezgin, kızı 2 yaşındaki Gülcan ve 7 aylık bebeği Muharrem ile birlikte hurda bir otomobilin içinde yaşıyor.
Aysun Gezgin, ailesiyle Isparta'da yaşarken, eşi bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Eşinin cezaevine girmesi üzerine kaldıkları evden çıkmak zorunda kalan Gezgin, biri 7 aylık 2 çocuğu ve kayınpederi Selahattin Gezgin ile kayınvalidesi Sultan Gezgin'i de yanına alarak Denizli'nin Çivril ilçesinde çobanlık yapan kayınbiraderinin yanına geldi. Kayınbiraderinin evinde yer olmadığını gören Aysun Gezgin, kayınpederi ve kayınvalidesini Akçaköy Mahallesi'nde cami için yapılan ve boş durumda olan 10 metrekarelik bir odaya yerleştirdi. Ancak kendisi ve 2 çocuğu için kalacak yer bulamadı. Gezgin, çareyi eşine ait hurda otomobilin içinde kalmakta buldu. Çocuklarını otomobilin içinde uyutan Gezgin, su ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını ise camideki tuvaletten karşılıyor. Yemeklerini de yaktığı ateşte pişirmeye çalışıyor. Hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan anne Gezgin, "Çocuklarımla otomobilin içinde kalıyoruz. Eşim cezaevine girince sahipsiz kaldık. Biz de eşimin kardeşinin yanına geldik ancak onların durumu kötü, kalacak yer yok. Köylünün verdiği odaya babamla annemi yerleştirdik. Ama ben çocuklarımla arabanın içinde yatmak zorunda kaldım. Kayınbiraderim de kurduğu çadırın içinde yaşıyor. Hiçbir gelirimiz yok. Sağlık güvencemiz yok. Kaldığımız yerde banyo tuvalet yok, caminin tuvaletini kullanıyoruz, bize sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kalacak yerleri olmayan anne ve iki çocuğu otomobilde yaşıyorKalacak yerleri olmayan anne ve iki çocuğu otomobilde yaşıyorKalacak yerleri olmayan anne ve iki çocuğu otomobilde yaşıyorKalacak yerleri olmayan anne ve iki çocuğu otomobilde yaşıyor

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.