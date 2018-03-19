Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Orta Tepe bölgesindeki Mirgezer üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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