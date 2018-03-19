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Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:57 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Orta Tepe bölgesindeki Mirgezer üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

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Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den
Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede ekipler, adeta karı yararak üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.
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Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den
Ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.
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Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den
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Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den
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Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kar Yüksekova

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