Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen polisin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru Harun Gözükatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Gözükatı savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Örgütle hiçbir bağının bulunmadığını iddia eden Gözükatı, "2009 yılında üniversiteden mezun oldum. Eğitim hayatım boyunca bu yapıyla ilgisi olan hiçbir kurumla bağım olmadı. Atanamayınca polis olmaya karar verdim.Meslek hayatım boyunca amirlerim dışında kimseden emir almadım. Heyet raporlu olmama rağmen 15 Temmuz gecesi amirimi arayarak gerekirse göreve hazır olduğumu bildirdim. Tırnaklarımla kazıyarak geldiğim bu meslek bir anda elimden alındı." dedi.

Hakkındaki tek iddianın "ByLock" olduğunu belirten Gözükatı, "Adliyede bilirkişilik yaptım. Bazı programları incelemek için yükledim. Bunla ilgili bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. ByLock'a 26 günde 7 bin 800 giriş yaptığım söyleniyor. Bu mümkün değil. Bu bile yönlendirme olduğunun kanıtı. Dijital materyallerin incelenmesini ve HTS kaydımın çıkartılmasını istiyorum." diye konuştu.

