Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bir grup PKK’lı teröristin olduğu bilgisi üzerine başlatılan hava destekli operasyonda Atak tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI
Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Hisar Kapı mevkisinde bir grup PKK’lı teröristin olduğu bilgisi üzerine bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Atak tipi helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını yoğun ateş altına aldı. (İHA)
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