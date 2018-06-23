Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Göçebe Yolu" Uluslararası Göçebe Türk Kültürü Müzik Festivali'nde Türkiye'yi, Baba Zula müzik grubu temsil etti.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ve Tengri Ruhu projesi tarafından Esil Nehri kıyısındaki amfi tiyatroda düzenlenen festivalin ikinci gününde, Türkiye, Tıva, Başkurdistan, Buryatia'dan gelen müzik grupları sahne aldı.

Festivalde Türkiye'yi temsil eden müzik grubu Baba Zula'dan Murat Ertel, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel kültürden etkilenerek kendi müziklerini yaptıklarını belirterek, geleneksel müziği devam ettirmenin önemini vurguladı.

İslamiyet öncesi Türk halklarının inanışının şamanizm olduğuna işaret eden Ertel, "Bu tarihi ve kültürel bir gerçek. Bu bağı unutmamalıyız. Burada bir sürü insanın unuttuğu Şamanik kültürün yaşandığını gördük. Şamanlarla tanıştık ve onlarla dost olduk. " dedi.

Ertel, festivalin, göçebe Türk ve kardeş halkların birbiriyle kaynaşması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Festivalin yapımcısı Madina Omarbekova da bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin amacının, halkları, müzik aracılığıyla göçebe Türk halk kültürüyle tanıştırmak olduğuna dikkati çekerek, "Göçebe kültür müziği, halkların ruhunu, geleneksel müzik aletlerini içeren canlı müzik. Her müzik, halkların genetik tarihini içeriyor." diye konuştu.

Aynı kültür, dil ve tarihe sahip olmanın, göçebe Türk halkları birleştirdiğini söyleyen Umarbekova, müziğin de kendilerine daha yakın ve anlaşılır olduğunu ve her geçen yıl festivale ilginin arttığını sözlerine ekledi.

Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından 19 müzik grubunun katıldığı festival yarın sona erecek.

