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'Kürtaj dede' Süleyman Çakır'dan 'Adnan Oktar' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

Bir sokak röportajı esnasında fenomen haline gelen meşhur 'kürtaj dede' Süleyman Çakır, Adnan Oktar ile ilgili yorum yaptı. Çakır Erdoğan'a seslenip "Reisimize teşekkür ediyorum yakalattı bunları. Babamın oğlu da olsa içeri tıksınlar bu vatan hainlerini içeri" dedi

Seçim döneminde verdiği bir röportajla sosyal medyada fenomen olan Süleyman Çakır bu kez Adnan Oktar’ı topa tuttu. akır, "Reisimize teşekkür ederim bunları tek tek yakalattı" diye konuştu.

'HOCALIKLA İLGİSİ YOKTUR'

Küçük kızlara cinsel istismar, şantaj, dolandırıcılık ve uluslararası casusluk başta olmak üzere 31 suçtan gözaltına alınan Adnan Oktar için “bu adamın hocalıkla ilgisi yoktur” diyen Süleyman Amca konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan’a da teşekkür ediyor.

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Süleyman Çakır adnan oktar kürtaj dede

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