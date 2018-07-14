Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin saldırdığı 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, olayın ardından otel yönetimi tarafından kapatıldı. Müşterilere verilmeyen her iki odadaki eşyalar da olduğu gibi bırakıldı.
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