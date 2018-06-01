Melih Gökçek'e tazminat şoku

Ankara'daki bir terör saldırısının ardından Karabulut'un yaptığı paylaşıma Gökçek, "İşler güçleri provakasyon... Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada... Yuh ulan sana" diye tepki göstermişti. Gökçek söz konusu paylaşımının altına Karabulut'un gezideki fotoğrafını koymuştu. Karabulut, Gökçek'e,'Kişilik haklarına saldırdığı' gerekçesiyle 2 bin 500 TL tazminat davası açmıştı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polise kitap okuduğu fotoğrafıyla bilinen Hasan Hüseyin Karabulut , 'Kişilik haklarına saldırdığı' gerekçesiyle açtığı davada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 'i tazminat ödemeye mahkum etti.

'YUH ULAN SANA' YAZMIŞTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Ankara'da 13 Mart 2016'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin yakını olduğu belirtilen Cemal Deveci, televizyon kanallarına çıkarak katliamı protesto etmiş, "Başkanlığınız da sarayınız da batsın" demişti. Bu sözlerin gündem olmasının ardından dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Twitter hesabından Hasan Hüseyin Karabulut 'un Gezi Parkı eylemleri sırasında polislere kitap okuyan fotoğrafını paylaşarak altına, "İşler güçleri provakasyon... Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada... Yuh ulan sana" yazmıştı.