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Melih Gökçek'e tazminat şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinde polise karşı kitap okuması dolayısıyla 'Gezi'nin kitap okuyan adamı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Karabulut'a bin TL tazminat ödeyecek.

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Ankara'daki bir terör saldırısının ardından Karabulut'un yaptığı paylaşıma Gökçek, "İşler güçleri provakasyon... Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada... Yuh ulan sana" diye tepki göstermişti. Gökçek söz konusu paylaşımının altına Karabulut'un gezideki fotoğrafını koymuştu. Karabulut, Gökçek'e,'Kişilik haklarına saldırdığı' gerekçesiyle 2 bin 500 TL tazminat davası açmıştı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polise kitap okuduğu fotoğrafıyla bilinen Hasan Hüseyin Karabulut , 'Kişilik haklarına saldırdığı' gerekçesiyle açtığı davada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 'i tazminat ödemeye mahkum etti.

'YUH ULAN SANA' YAZMIŞTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Ankara'da 13 Mart 2016'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin yakını olduğu belirtilen Cemal Deveci, televizyon kanallarına çıkarak katliamı protesto etmiş, "Başkanlığınız da sarayınız da batsın" demişti. Bu sözlerin gündem olmasının ardından dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Twitter hesabından Hasan Hüseyin Karabulut 'un Gezi Parkı eylemleri sırasında polislere kitap okuyan fotoğrafını paylaşarak altına, "İşler güçleri provakasyon... Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada... Yuh ulan sana" yazmıştı.

GÖKÇEK'E DAVA AÇTI

Twitter'de fotoğraflarının paylaşıldığını ve söylemediği sözlerin kendisi tarafından söylenmiş gibi gösterildiğini iddia eden Karabulut, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Melih Gökçek 'e iki bin 500 TL'lik manevi tazminat davası açtı.

GÖKÇEK'İN AVUKATI "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Karabulut'un avukatı Eren Can, müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini, bu nedenle de davanın kabul edilmesini istedi. Gökçek'in avukatı ise, müvekkilinin A Haber ve Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberlerden sonra davaya konu paylaşımı yaptığını, bu durumunda ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu.

BİN TL MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Melih Gökçek 'in Hasan Hüseyin Karabulut 'a bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Hasan Hüseyin Karabulut

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Şimdi çıkar 1000 tl mi ödedim diye sırıtır erdoğana yalakalığa devam eder avrupanın ülkerinde adam sokağa çıkmaya utanır böyle kötü anıldığı için bizimkiler twitterda trollük yapar yaşlı başlı adamlar, melih burhan kuzu vs :)
ne avrupaymış arkadaş
YOKSA PARAN VERIYIM 1000 TL BORC İŞSİZ ADAMSIN NASILOLSAAA
Başlangıç......
mynet, başlığı okuyunca kıyamet koptu sandım başlığa bakın bin tl ye bakın
BU ADAM NEDEN HALA DISARDA..HERSEYİ BİLİNİYOR..
habere bak tazminat şoku gökçek bu adama 5 bin lira verir 4 kere daha hakaret eder hak edene bırak hakareti dümdüz gideceksin
MELİH BEY PAMUK ELLER CEBE. SENİN İÇİN DEVEDE KULAK AMA OLSUN. MİKTAR KÜÇÜK ANLAMI BÜYÜK.
ADAMDA PARA VAR SONUÇTA PARSEL PARSEL ANKARA
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