Melih Gökçek'ten çok sert açıklama: Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı

Melih Gökçek, küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından Twitter hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. Küçük Eylül'ün bir fotoğrafını paylaşan Gökçek, 'Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi' dedi.

KÜÇÜK EYLÜL’ÜMÜZÜ ÖLDÜREN HERKİMSE,

BU ŞEREFSİZ

KESİNLİKLE ASILMALI...

KISITLI DA OLSA İDAM GELMELİ... pic.twitter.com/DLMYnEAx0m — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 29 Haziran 2018

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuştu.

