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Melih Gökçek'ten çok sert açıklama: Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 02:04 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından idam çağrısında bulunarak çok sert bir açıklama yaptı. Gökçek, 'Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı' dedi.

Melih Gökçek'ten çok sert açıklama: Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı

Melih Gökçek, küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından Twitter hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. Küçük Eylül'ün bir fotoğrafını paylaşan Gökçek, 'Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi' dedi.

eylül

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuştu.

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