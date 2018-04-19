Mersin'deki gizemli kazı alanında çökmeler başladı

'Kral Dakyanus'un hazinesi bulundu', 'Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor', 'Tonlarca altın çıktı' gibi efsaneler türeyen gizemli kazının ardından 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirilen kazı alanındaki evlerin zemininde çökmeler oldu.

13 Kasım 2016 tarihinde Özel Harekat Polisleri’nin koruması eşliğinde başlayan ve her hangi bir açıklama yapılmamasından dolayı gizemli kazı olarak nitelendirilen kazı çalışması ülke gündemine oturmasının ardından 3 Kasım 2017 günü, açılan çukurların toprakla doldurulmasıyla sonuçlandırılmıştı.

Aradan geçen yaklaşık 6 ay sonunda ise üzeri toprakla örtülen üç çukur ve yolda çökmeler yaşandı. Kazının yapıldığı evlerin bulunduğu 3102 sokak üzerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlak oluşumu devam ederken, yine aynı istikamette bulunan ve kazı nedeniyle yıkıldıktan sonra yeniden yapılan karşı evin ihata duvarında da aynı şekilde çatlak oluşmaya başladı. Evi kazıda zarar gören Salim Önalanlar (80), kazının bitmesine rağmen her yağmur yağdığında uykularının kaçtığını söyledi.