Mersin'deki gizemli kazı alanında çökmeler başladı

'Kral Dakyanus'un hazinesi bulundu', 'Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor', 'Tonlarca altın çıktı' gibi efsaneler türeyen gizemli kazının ardından 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirilen kazı alanındaki evlerin zemininde çökmeler oldu.
13 Kasım 2016 tarihinde Özel Harekat Polisleri’nin koruması eşliğinde başlayan ve her hangi bir açıklama yapılmamasından dolayı gizemli kazı olarak nitelendirilen kazı çalışması ülke gündemine oturmasının ardından 3 Kasım 2017 günü, açılan çukurların toprakla doldurulmasıyla sonuçlandırılmıştı.
Aradan geçen yaklaşık 6 ay sonunda ise üzeri toprakla örtülen üç çukur ve yolda çökmeler yaşandı. Kazının yapıldığı evlerin bulunduğu 3102 sokak üzerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlak oluşumu devam ederken, yine aynı istikamette bulunan ve kazı nedeniyle yıkıldıktan sonra yeniden yapılan karşı evin ihata duvarında da aynı şekilde çatlak oluşmaya başladı. Evi kazıda zarar gören Salim Önalanlar (80), kazının bitmesine rağmen her yağmur yağdığında uykularının kaçtığını söyledi.
"EVDE YATMAYA KORKUYORUZ"
Önalanlar, “İşte son durum bu yağmur yağdıkça evde yatmaya korkuyoruz. Yağmur yağdığı an her an tehlikeli oluyor. Yağmur yağdıkça zemin çöküyor. Nasıl edeceğiz” dedi.
Konuya ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Meclis Araştırma Komisyonu’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gönderilen bilgi notunda “Alandaki kazı çalışmalarında amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları vb. buluntulara ulaşılmış olup envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır” ifadelerine yer verilmişti.
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