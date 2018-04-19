Meteorolojiden yağış uyarısı

SİVAS (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta yarından itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Ayrıca, yağışların ardından cumartesi ve pazar günleri, gece ve sabaha karşı yaşanacak zirai don riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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