Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

İşte Muharrem İnce’nin bedelli askerlik konusundaki açıklamaları:

Bir dönem yeşil ışık yakıyor, bir taraftan kapatıyorlar. Biz askerlikle ilgili yeni düzenleme yapacağız. Böyle olmaz, bedelli askerlik yapmak isteyenleri anlıyorum. Belli yaştalar, iş düzenleri var. Bugün tam Van’dan uçağa bineceğim, özel harekatçı bir çocuk ağır yaralanmış, tam havalimanının içindeyim.

"YARALI BİR POLİS VAR DEDİLER"



Hala gözümün önünden gitmiyor çocuk. İki tane küçük uçak yan yana duruyor. Biri sağlık bakanlığının, biri bizim uçak. Dikkatimi çekti sağlık bakanlığının uçağı, ne oluyor orada dedim. Dediler ki yaralı bir polis var dediler. Baktım uçağa bindirmek üzerelerdi, koşarak gittim. Gördüm çocuğu, kendinde değildi. Doktora sordum, kim doktor diye sordum. Nasıl dedim, ‘ciddi’ dedim. Daha fazla da rahatsız etmek istemedim. Şimdi bu çocuklar da var.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU



Yani fakir evlatları şehit olurken… Ben bedellileri anlıyorum dedim ama fakir evlatlarını da anlamak lazım. Bunun yolu herhalde Türkiye cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay askerlikten geçirip, profesyonel bir ordu kurup, bu ortamda seçim öncesinde askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmamak… “Bak sana bedelli çıkaracağım oy ver” falan bu Türkiye Cumhuriyetine yakışmaz, bu benim gündemimde yok.

