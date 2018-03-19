O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Ziyarette, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve İslamcı Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve gazeteci Nevzat Çiçek de bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sert eleştirdiği Nurettin Yıldız’ı, Cübbeli Ahmet’in ziyaret etmesi dikkat çekmişti.

"BU İKİ KARŞITLIK NASIL BİR ARAYA GELDİ"

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, köşesinde konuyu ele alırken, gazeteci Nevzat Çiçek'i de arayıp, "Bu iki karşıtlık nasıl bir araya geldi" diye sorduğunu belirtti. Çiçek ise, "Her iki tarafın, yani Vehhabi Suudların ve İran’ın, Türkiye’de kendine alan açmak istediklerini düşünüyorlar" dedi.

"Devletin kendilerine yönelik çıkışlarını da anlayamamışlar" diyen Altaylı, "Erdoğan’ın 'İslam’ın güncellenmesi' çıkışı da eleştirilecekmiş ama Cumhurbaşkanı’nın sözlerini bir gün sonra düzeltmiş olmasını yeterli görmüşler" dedi.

Erdoğan'dan bir randevu istenmesine karar verildiğini ifade eden Altaylı, barış göstergesi olarak da, Cübbeli Ahmet'in, Nurettin Yıldız hakkındaki konuşmalarını internetten kaldırma sözü verdiğini belirtti.