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O buluşmada alınan Erdoğan kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ziyaret etmişti. O görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşesinde, ilahiyatçıların Erdoğan'dan randevu alma kararı verdiklerini öne sürdü

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Ziyarette, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve İslamcı Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve gazeteci Nevzat Çiçek de bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sert eleştirdiği Nurettin Yıldız’ı, Cübbeli Ahmet’in ziyaret etmesi dikkat çekmişti.

"BU İKİ KARŞITLIK NASIL BİR ARAYA GELDİ"

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, köşesinde konuyu ele alırken, gazeteci Nevzat Çiçek'i de arayıp, "Bu iki karşıtlık nasıl bir araya geldi" diye sorduğunu belirtti. Çiçek ise, "Her iki tarafın, yani Vehhabi Suudların ve İran’ın, Türkiye’de kendine alan açmak istediklerini düşünüyorlar" dedi.

"Devletin kendilerine yönelik çıkışlarını da anlayamamışlar" diyen Altaylı, "Erdoğan’ın 'İslam’ın güncellenmesi' çıkışı da eleştirilecekmiş ama Cumhurbaşkanı’nın sözlerini bir gün sonra düzeltmiş olmasını yeterli görmüşler" dedi.

Erdoğan'dan bir randevu istenmesine karar verildiğini ifade eden Altaylı, barış göstergesi olarak da, Cübbeli Ahmet'in, Nurettin Yıldız hakkındaki konuşmalarını internetten kaldırma sözü verdiğini belirtti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sosyal Doku Vakfı Başkanı, asansör ve yorgan fetvalarıyla meşhur Nurettin Yıldız, Siyer Vakfı kurucusu, yazar Muhammed Emin Yıldırım, İFAM Kurucu Başkanı İhsan Şenocak, gazeteci Nevzat Çiçek, İHH Başkanı Bülent Yıldırım bir toplantı yaptılar.

Herkes bu toplantının Nevzat Çiçek’in tweet’iyle ortaya çıktığını söylüyor ama toplantıyı ortaya çıkaran Cübbeli Ahmet’in tweet’i. Nevzat sonra duyurdu.

Peki bir bölümü birbiriyle kanlı bıçaklı olan bu grup nasıl ve niye bir araya geldi?

Öyle ya, Cübbeli, yakın zamana kadar Nurettin Yıldız ile kanlı bıçaklıydı, tüm programlarında aleyhine konuşuyordu ve hakkında reddiye bile yazmıştı.

Hele hele Nurettin Yıldız’ın 'Allah göktedir' demesine illet oluyor, Yıldız’ı 'Selefilik'le suçluyordu.

Merakımdan Nevzat Çiçek’i aradım. Anlattı.

Bu toplantı kararı alındıktan sonra Nevzat Çiçek’i arayıp, 'Bu toplantıya sen de katıl, moderatörlüğü sen yap' demişler.

Toplantıda önce usul tartışması yaşanmış. Burada mutabakat sağlandıktan sonra itikadi tartışmalara geçilmiş.

Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız’ın 'Allah yerde midir, gökte midir' sözünü eleştirmiş.

Yıldız da 'Bu benim fikrim değil. Ben bu konudaki farklı söylemleri aktardım' demiş.

Cübbeli, 'O zaman karşı çıkıp kendi fikrini söyleseydin' diye kızgınlığını belirtmiş.

Sonrasında birkaç yıllık bu videoların niye şimdi gündeme getirildiğini konuşmuşlar.

Sonunda fatura Türkiye’yi karıştırmak isteyen 'dış mihraklara' kesilmiş. Bunun bir İran ve Vehhabi oyunu olduğu kanaatine varılmış.

Nevzat’a, 'Bu iki karşıtlık nasıl bir araya geldi' diye sordum.

'Her iki tarafın, yani Vehhabi Suudların ve İran’ın Türkiye’de kendine alan açmak istediklerini düşünüyorlar' dedi.

Bir diğer kanaat ise 15 Temmuz’un bedelinin kendilerine ödetilmek istendiği yolunda olmuş, ama ben bunu anlayamadım.

Devletin kendilerine yönelik çıkışlarını da anlayamamışlar.

Erdoğan’ın 'İslam’ın güncellenmesi' çıkışı da eleştirilecekmiş ama Cumhurbaşkanı’nın sözlerini bir gün sonra düzeltmiş olmasını yeterli görmüşler.

Cumhurbaşkanı’ndan randevu istenmesine karar vermişler.

Bir istişare kurulu oluşturmaya ve ayda bir kez düzenli olarak toplanmaya karar verip dağılmışlar.

Barış göstergesi olarak da Cübeli Ahmet, Nurettin Yıldız hakkındaki konuşmalarını internetten kaldırma sözü vermiş."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
allah ım sen bu münafıklardan kullarını koru
allah aşkına soruyorum:şu fotoğraftan inovasyon demokrasi hukukun üstünlüğü çağdaş eğitim çıkar mı..geldiğimiz nokta bu.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan,a, teröristler ile mücadelesinden dolayı, oy vermek istiyorum. Diyelim ki başka parti iktidar olsa, abd her dediğini yaptırırdı, diye düşünüyorum ve bu sebepten destek diyorum ama... Bu tarikatçılar yüzünden, korkuyorum. Atatürk yaklaşımı, istiklal marşı, bazı kurum ve kuruluşların başındaki Türkiye ibaresi yaklaşımı, daha bir çok yaklaşımı, korkutuyor açıkçası. Başka partilere ne olursa olsun oy vermeyi de düşündürmüyor değil. Hayırlısı olsun.
ilim çinde olsa alin diyen kimdir. bunu bunlara sormak lazım. ama durun bakalim bunlar önce bir kadın ı incelesinler
ÜLKE BU BELEŞÇİLERE KALDIYSA BİTMİŞİZ BİZ .
çok şükür inşallah birleşmeniz daim olur.yoksa vay halimize
türkiyenin din adamların bu soytarılar mı!!
seçimlerden sonra c.b size ayar vericektir
Şu güzel vatana, millete ve dahi İslam'a zerrece faydaları olsa ben de destekliyeceğim. Feto örneği ortada. Sırada tarikatlar var. onlar da ortadan kalkacak. Allah tek, peygamber efendimiz tek. Devletin binlerce ilahiyatçısı, hocası, okulu, camisi var. Diyanet bütçesi de yeterli. Başkalarının aracı olmasına gerek yok.
Boşuna uğraşmayın. Hepinizi ortadan kaldıracak. Size zaten 15 Temmuzdan çok önce teklif etti. Gelin benim cemaatime girin dedi. Çoğunuz kabul etti.Aslında benim yeni dinime girin dedi.O toplantıya tek Gülenciler çağrılmadı. Siz yeni anlıyorsunuz o cemaatin aslında yeni dinin kuruluşu olduğunu. İş işten geçti. Hepinizi yok edecek. Gülencileri Darbe ile yok etti. Sizide bazı söylemlerinizle hapse atacak yada sesinizi kesin yoksa diyecek. Bende burada sizin yok oluşunuzu izleyeceğim. Eee sonuç...Kendi menfaatleriniz için her türlü pisliği yaptınız. Büyük olan yalnızca Allah...
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