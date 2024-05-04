Yaşlıların otobüste acımasız kavgası! Peş peşe yumruklar savurdu: İzleyenler dehşete düştü

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan halk otobüsünde iki yolcu arasında kavga çıktı.

ACIMASIZCA YUMRUKLAR SAVURDU

Kavgayı fark eden otobüs şoförü, aracı durağa çekti. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, öfkeli bir yolcunun diğerine üst üste yumruk attığı, başka yolcuların kavgayı ayırmakta güçlük çektiği görülüyor. Yaşanan olayın ardından taraflardan biri dışarıda kalırken, otobüs güzergahına devam etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





