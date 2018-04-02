On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 817. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 48, 57, 66, 67 ve 75 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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