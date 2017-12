On Numara sonuçları 25 Aralık: Yılın son çekilişinde On Numara bilen 4 kişi çıktı! İşte On Numara sonucu

On Numara sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde on bilen 4 kişi çıktı. Canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde çekiliş komitesi ve noter de hazır bulundu. 1-80 sayılarını içeren küreden seçilen 22 sayı ile On Numara'nın 803. hafta sayıları belirlenmiş oldu. Yılın son On Numara çekilişinde çekilen 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin dört şanslı kişi yeni yıla 77'şer bin liralık ikramiye ile girecekler. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye miktarları...

ON NUMARA SONUÇLARI 25 ARALIK

On Numara oyununun 803'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar;

5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa ve İzmir'in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.