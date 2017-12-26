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On Numara sonuçları 25 Aralık: Yılın son çekilişinde On Numara bilen 4 kişi çıktı! İşte On Numara sonucu

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 07:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara adlı oyunun 803. hafta çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Yılın son On Numara çekilişinde 80 sayı arasından seçilen 22 numaradan on tanesini doğru tahmin 4 talihli büyük ikramiyeyi paylaştı ve 77 biner lira ikramiye kazandılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin detayları...

On Numara sonuçları 25 Aralık: Yılın son çekilişinde On Numara bilen 4 kişi çıktı! İşte On Numara sonucu

On Numara sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde on bilen 4 kişi çıktı. Canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde çekiliş komitesi ve noter de hazır bulundu. 1-80 sayılarını içeren küreden seçilen 22 sayı ile On Numara'nın 803. hafta sayıları belirlenmiş oldu. Yılın son On Numara çekilişinde çekilen 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin dört şanslı kişi yeni yıla 77'şer bin liralık ikramiye ile girecekler. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye miktarları...

ON NUMARA SONUÇLARI 25 ARALIK

On Numara oyununun 803'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar;

5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa ve İzmir'in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 25 Aralık On Numara çekilişinde, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı On Numara çekilişinde, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.

Şans Oyunları

Milli Piyango

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

On Numara

Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

Şans Topu

Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Süper Loto

Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Sayısal Loto

Milli Piyango İdaresi tarafından 11.11.1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Hemen Kazan

Bastırılan bilet,kart,kupon vb özel bölümlerin kazınması yada açılması ile belirli kurallara göre şekil,resim,motif,tutar,rakam ve benzerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunudur.Milli Piyango İdaresi Hemen-Kazan oyunu halk arasında Kazı Kazan olarakta biliniyor.

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