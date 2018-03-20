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Polis ,17 yaşındaki kızı tacizden yargılanıyordu! Serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 45 yaşındaki polis memuru, 17 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Polis memuru, 29 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Polis memurunun genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı iddia ediliyordu

Polis ,17 yaşındaki kızı tacizden yargılanıyordu! Serbest kaldı

Geçen yıl Eylül ayında, Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden B.A.'nın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayetin ardından Çaycuma Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından polis O.Ç., 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı. Hazırlanan iddianamede O.Ç. hakkında, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapis cezası talep edildi.

POLİS MEMURU SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık O.Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren O.Ç., suçlamaları kabul etmedi.

TAHLİYE EDİLDİ

O.Ç.'nin mesai arkadaşları da duruşmada tanık olarak ifade verdi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller, sanığın alacağı ceza miktarı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak O.Ç.'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianamede, polis memurunun, bir vaka nedeniyle polis merkezine gelen B.A.'nın ifadesini aldı ve ardından farklı isimde kullandığı sosyal medya hesabından mesaj atarak kızla konuşmaya başladığı hatta cep telefonuyla görüşmeye başladığı genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı yer almıştı. O.Ç.'nin ifade alma bahanesiyle polis merkezine çağırdığı B.A.'ya binanın yanındaki depoda sarılmaya çalıştığı iddia edilmişti.

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Zonguldak taciz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Türkiyede katil tecavüzcü sapık hırsız dolandırıcı aklınıza ne gelirse suçlu çok rahat çünkü ceza yok Tek FETO cu olursan ceza var
bu taciz faslıda her geçen gün çoğaldı. sokakta yürüyemez olduk. ya attıkları iftiralara ne demeli?
baska ne beklenir ki..,birde polis iseniz mahkemeye cikmaniz bile gereksiz
en kolay suçlama tarzı canı sıkılan beni taciz etti diye suçlmada bulunuyor her yönüyle gelişen bir ülkeyiz
şâşürdıkmı hayırrŕrr
insanlar bu taciz olayını bir silah olarak kullanmaya başladı. hak edeni idam edin ama bu işe de bi ayar verilmeli herkes önüne gelene iftira atar oldu
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