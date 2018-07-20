Rize'li ustanın yaptığı silah hayrete düşürdü! Devasa boyutta altıpatlar yaptı!

Silahlara olan ilgisini her fırsatta gösteren Karadenizli ustanın devasa boyutlarda ürettiği dev altıpatlar sosyal medyada gündem oldu.

MEKANİZMASI SORUNSUZ ÇALIŞIYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silahın mekanizmasının sorunsuz çalıştığı, ustanın tetiğe basmasıyla horozun düzenli olarak düşmesiyle görülüyor. (İHA)





