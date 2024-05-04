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'Keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim?' Gece 3'te telefonla gelen 'Gusül abdesti' sorusuna isyan ettiği anlar gündem oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.05.2024 11:34
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Şanlıurfa'nın tanınmış hocalarından olan Mehmet Emin Kutluay'ın gece 3'te soru sormak için kendisini arayanlara isyan ettiği anlar gündem oldu. Bu tarz çok fazla telefon aldığını ve o saatte telefonu birine bir şey oldu diye korkuyla açtığını belirten Kutluay, bir kişinin kendisini gece 3'te arayıp "Gusül abdesti aldım, ayağımı yıkamayı unuttum" şeklinde sorduğu soruyu anlattı. Kutluay bununla ilgili "Keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim? O saatte beni niye arıyorsun?" dedi.

Şanlıurfa'nın tanınmış hocalarından Mehmet Emin Kutluay'ın gece geç saatlerde kendisini arayanlar olduğunu söyleyip buna isyan ettiği görüntüler gündem oldu. Gece geç saatte telefonu çaldığında akrabalarından birine bir şey olduğunu düşünüp korku içinde telefonu açtığını belirten Kutluay, ancak arayanların soru sormak için aradığını anlattı.

"KEYFİ SEN YAPTIN, CEZASINI BEN Mİ ÇEKEYİM?"

Gece 3'te kendisine gelen bir telefondan örnek veren Kutlay, arayan şahsın "Hocam gusül abdesti aldım, ayağımı yıkamayı unuttum" dediğini söyledi. Kutluay bununla ilgili yorum olarak ise "Yani keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim? O saatte beni niye arıyorsun kardeşim benim?" ifadelerini kullandı.

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İşte Kutluay'ın o konuşmasında kullandığı ifadeler:

"Telefonda bile adabı kaçırdık değerli kardeşlerim. Gecenin 12'sinde kimse aranmaz. Gecenin 12'sinde, 1'inde telefonumuz çalıyor. İnanın ben saat 12'den sonra telefon çaldı mı yüreğim ağzıma geliyor. Diyorum 'Biri gitti, akrabadan biri gitti'. Ramazan ayında, inanın gece saat 3 telefonum çaldı. Saat 3. Gece. Telefonum çaldı. Dedim 'Tamam akrabalardan biri gitti herhalde'. 'Alo' dedim korku içinde; 'Ya hocam bir soru soracağım'. Ya kardeşim gecenin 3'ü ya. 'Buyrun'. 'Hocam gusül abdesti aldım, ayağımı yıkamayı unuttum'. La kardeşim, yani keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim? O saatte beni niye arıyorsun kardeşim benim? Niye beni o saatte arıyorsun? Telefonda bile adabı kaçırdık değerli kardeşlerim.

Veya bakıyorsunuz telefonda bir soru soracak, inanın yarım saat bizi telefonda tutuyor. Yarım saat telefonda tutuyor. Hayatını anlatıyor; 'Hocam beni tanıdın mı?' Kardeşim, telefon ettiğin zaman bir kelime; 'Selamün aleyküm, ben Mehmet Emin Kutluay, buyrun' deyip tanışırsınız, biter gider. Yok. Telefonda bile uzatmaya başlıyor değerli kardeşlerim."

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa gusül abdesti
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