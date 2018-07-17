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Rus basınında Putin-Trump zirvesinin yansımaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 01:44 | Son Güncelleme

Helsinki'deki zirve, Rus basınına yansıyan haber ve yorumlarda iki ülke arasında yüksek seviyede diyaloğun yeniden sağlanması olarak nitelendirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geldiği zirve, Rus basınında iki ülke arasında yüksek seviyede diyaloğun yeniden sağlanması olarak değerlendirildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen Putin-Trump zirvesi, Rus basını ve uzmanlar tarafından genel olarak olumlu karşılandı ancak iki ülke arasında canlanmaya başlayan ilişkilerin çok uzun sürmeyebileceği kuşkusuna da yer verildi.

Vedomosti gazetesi, zirve kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşmelerin 4 saati aşkın bir sürede gerçekleştiğini vurguladı. Yüksek seviyede diyaloğun yeniden sağlandığı yönünde başlık atan gazete, uzmanların bu görüşmenin devamının garantisi olmadığı görüşüne yer verdi.

Kommersant ise "Barış anlaşmazlıkları" başlığıyla yayımladığı analiz haberinde, Putin ve Trump'ın zirve sonrasında ortak bildiri yayımlamadığına işaret etti. Rus tarafının ortak bildiriden yana olduğu kaydedilen analizde, Suriye konusunda Rusya'nın ABD'den farklı olarak kendi şartları bulunduğu aktarıldı.

ABD'nin İran ve Çin konusunda Rusya'yı yanına çekmeye çalıştığını öne süren Nezavisimaya Gazeta ise uzmanların, Trump'ın Putin'i "ticaret savaşında" yanında görmek istediğine dair yorumlar yaptığını okuyucularına duyurdu.

İzvestiya gazetesi yazarı Eduard Lozanskiy, hiç kimsenin bu temasta önemli bir atılım beklemediği halde zirvenin başarılı olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Lozanskiy, zirvede pek çok önemli somut konularda yol alındığı görüşünü de savundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Helsinki zirvesi Rusya Vladimir Putin

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