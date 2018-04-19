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Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Polis yelekleriyle sansasyonel ve kanlı bir saldırı hazırlığında olan yasa dışı terör örgütü DHKP-C Üyesi üç terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Örgüt üyelerinin son zamanlarda başarılı operasyonlarla çok sayıda örgüt üyesinin tutuklanmasının ve yasa dışı terör örgütü DHKP-C'nin büyük güç kaybetmesinin ardından, örgütün operasyonlardan etkilenmediğini tabanına göstermek için sözde devrim şehitleri haftası kapsamında kanlı bir terör saldırısı hazırlığında oldukları belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Eyüp Sultan'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramalarda üç adet polis yeleği ve üç adet polis rozeti ele geçirildi. Kendilerine polis süsü vererek sansasyonel bir saldırı hazırlığında oldukları ifade edilen E.Ç., V.Ç. ve M.Y. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet terör DHKP-C

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
chp nin çoçukları değil mi dhkpc..bırakın polisçilik oynuyolar dı dimi chp..
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