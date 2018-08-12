Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: 9 devirli dev ikramiye ikiye bölündü!

11 Ağustos Sayısa Loto sonuçları belli oldu. Kuralları değişen ve yenilenen Sayısal Loto'da şans oyunu müdavimleri art arda gelen devirler sonrası ne olacağını her çekilişten sonra daha da merak ediyorlardı. SOnunda 9 devrin ardından 11 Ağustos Sayısal Loto sonuçları İstanbul ve İzmir'den iki talihliye 8'er milyon TL'den fazla ikramiye kazandırdı. İşte 1139. Sayısal Loto çekilişin şanslı sayıları...

11 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1139. çekilişin kazandıran numaraları: 9 - 15 - 16 - 21 - 32 - 33

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1139. çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Haftanın sayıların doğru tahmin eden iki kişi, 8 milyon 625 bin 853 lira 15'er kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre talihlilerin kuponlarını İstanbul Bahçelievler ile İzmir Bornovo'daki bayilerden yatırdığı öğrenildi.



