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Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: 9 devirli dev ikramiye ikiye bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

Haftalardır devreden, 9 devir sonucunda 17 milyonu bulan ikramiyesi ile Sayısal Loto sonuçları ne olacak merak ediliyordu. 9 devir sonrasında sonunda devir serisi sona erdi ve 2 talihli büyük ikramiyeyi kazandıran 6 numarayı bilmeyi başardı. Büyük ikramiye İzmir ve İstanbul'dan iki talihlinin oldu. İşte kuralları değiştirilen Sayısal Loto'nun ilk büyük ikramiye kazandıran sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: 9 devirli dev ikramiye ikiye bölündü!

11 Ağustos Sayısa Loto sonuçları belli oldu. Kuralları değişen ve yenilenen Sayısal Loto'da şans oyunu müdavimleri art arda gelen devirler sonrası ne olacağını her çekilişten sonra daha da merak ediyorlardı. SOnunda 9 devrin ardından 11 Ağustos Sayısal Loto sonuçları İstanbul ve İzmir'den iki talihliye 8'er milyon TL'den fazla ikramiye kazandırdı. İşte 1139. Sayısal Loto çekilişin şanslı sayıları...

11 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1139. çekilişin kazandıran numaraları: 9 - 15 - 16 - 21 - 32 - 33

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1139. çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Haftanın sayıların doğru tahmin eden iki kişi, 8 milyon 625 bin 853 lira 15'er kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre talihlilerin kuponlarını İstanbul Bahçelievler ile İzmir Bornovo'daki bayilerden yatırdığı öğrenildi.

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