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Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük ikramiye tek kişiye!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 21:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

2017'nin sondan ikinci Sayısal Loto sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi. Yapılan çekilşçte 6 numara belirlendi. Bu 6 numara haftanın Sayısal Loto talihlilerini belirledi. Bu hafta büyük ikramiyeye ortak çıkmadı ve 1.6 milyo TL'yi Kırklareli'nden bir kişi kazandı. İşte 23 Aralık tarihli 1102. hafta Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük ikramiye tek kişiye!

2017 yılının sonuna çok az kaldı. 2018'e zengin olarak girme hayali ile pek çok kişi yılın sondan ikinci Sayısal Loto çekilişinde şanslarını denediler. 1102. hafta Sayısal Loto sonuçları için noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 6 numara ortaya çıktı. MPİ'nin çekiiliş salonunda bellli olan bu numaralar bu çekilş için kupon dolduran Sayısal Loto oyuncularından kimlerin şansının yaver gittiğini ortaya çıkardı. İşte o numaralar ve Sayısal Loto sonuçları...

Haftanın numaraları: 04, 07, 10, 20, 17, 45

23 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresinin yaptığı açıklamaya göre bu haftaki çekilşte kuponunu Kırklareli'nden yatıran bir talihli tam olaran 1 milyon 627 bin 438 lira 70 kuruş kazandı. Büyük ikramiye tek numara ile kaçıran yani, 5 bilen 147 kişi işse 4 bin 662 lira 35'er kuruş kazandılar. Bu hafta 4 bilen 7 bin +01 kişi 68 lira 35'er kuruş, 3 bilen 133 bin 676 kişi de 10 lira 85'er kuruş alacaklar.

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta yapılan çekilşte 2, 21, 38, 40, 41, 44 numaraları çıktı. MPİ'nin verdiği rakamlara göre bu hafta 6 bilebilen 2 kişi çıktı. Talihlilerin biri kuponunu İzmir'in Konak ilçesinden, Diğeri ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırmışlar. 1101. haftanın büyük ikramiye talihlilerinin her biri 1 milyon 801 bin 738 lira 20 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu: 5 bilen 112 kişi 7 bin 14 lira 30 kuruş, 4 bilen 7 bin 408 kişi 80 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 144 bin 578 kişi 11 lira 50'şer kuruş kazandılar.

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