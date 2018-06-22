Şehit askerin cenazesinde yürekleri yakan fotoğraf

14 Haziran 2018 tarihinde Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları Van 100’üncü Yıl Hastanesi’nde tedaviye alındı. Askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İLÇE HALKI UYUMADI, ŞEHİDİNİ BEKLEDİ

PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı’nın cenazesi, dün gece saatlerinde askeri helikopterle Erzincan’ın Tercan ilçesine getirildi. Şehit cenazesini yüzlerce kişi, dualarla karşıladı.

EŞYALARINI ARKADAŞI TAŞIDI



Bayracı’nın şehit haberini alan Tercan ilçe halkı gece geç saatlere kadar cenazenin gelmesini bekledi. Şehidi taşıyan askeri helikopter ilçe stadına iniş yaptı. Askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konulduğu sırada üniforması ve özel eşyalarının bulunduğu valizi de bir asker tarafından taşındı.