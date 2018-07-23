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Siirt'te askeri araç dereye uçtu! Çok sayıda yaralı asker var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

Siirt'te Kavaközü Köyü yakınlarından askeri araç köprüden dereye uçtu. Kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te askeri araç dereye uçtu! Çok sayıda yaralı asker var!

Siirt Kavaközü Köyü yakınlarında bir askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle köprüden dereye devrildi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 askeri, 112 Acil Servis ekipleri Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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