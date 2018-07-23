Siirt'te askeri araç dereye uçtu! Çok sayıda yaralı asker var!

Siirt Kavaközü Köyü yakınlarında bir askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle köprüden dereye devrildi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 askeri, 112 Acil Servis ekipleri Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

