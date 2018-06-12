HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Singapur'da tarihi zirve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 05:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez buluştu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya geldi.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

- "Buraya gelmek kolay olmadı"

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan dün açıklanan programda, yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşmenin Trump ile Kim arasında sadece birer tercüman eşliğinde yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu baş başa görüşmenin ardından 1,5 saat sürmesi beklenen heyetler arası temaslara geçileceği ve daha sonra da çalışma yemeği yenileceği bildirilmişti.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıSivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldiCHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

Karamollaoğlu tweet attı, sosyal medya yıkıldı

Karamollaoğlu tweet attı, sosyal medya yıkıldı

Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.