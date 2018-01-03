Son dakika! A Grubu hissedarlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdığı örgüt üyelerinin, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatları incelemeye aldı. Bursa Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait eski ev ve yurtların çevresindeki 55 ankesörlü telefonu teknik incelemeye alan ekipler, 900 bini aşkın telefon kaydını taradı. Yapılan incelemede aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu aldıkları emirleri diğer örgüt mensuplarına aktararak 'ulak'lık vazifesi yaptıkları tespit edildi.

O FETÖ'cü her şeyi itiraf etti! İki subay gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Bunun üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 muvazzaf subay, görevli bulundukları Bursa, Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde iki hafta sorgulamalarının ardından teğmen, üsteğmen ve Yüzbaşı rütbelerindeki E.Ş., R.G., G.T, ,A.Y,, R.K., E.M., H.A.A, E.L, B.B., Y.S., R.K. ve A.A., Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

KONYA'DA FETÖ OPERASYONU: 14 ÖĞRETMENE GÖZALTI

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce görevlerinden ihraç edilen, aralarında kadınların da bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)