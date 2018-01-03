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Son dakika! A Grubu hissedarlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 09:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Öte yandan Bursa merkezli 6 ilde iki hafta önce haklarında gözaltı kararı verilen 12 rütbeli muvazzaf subay, sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

O FETÖ'cü her şeyi itiraf etti! İki subay gözaltına alındı

FETÖ'NÜN 'ULAK'LIĞINI YAPAN HAVACI 12 SUBAY, SAVCILIKTA

Bursa merkezli 6 ilde iki hafta önce haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla iletişim halinde oldukları belirlenen 12 rütbeli muvazzaf subay, sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdığı örgüt üyelerinin, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatları incelemeye aldı. Bursa Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait eski ev ve yurtların çevresindeki 55 ankesörlü telefonu teknik incelemeye alan ekipler, 900 bini aşkın telefon kaydını taradı. Yapılan incelemede aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu aldıkları emirleri diğer örgüt mensuplarına aktararak 'ulak'lık vazifesi yaptıkları tespit edildi.

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Bunun üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 muvazzaf subay, görevli bulundukları Bursa, Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde iki hafta sorgulamalarının ardından teğmen, üsteğmen ve Yüzbaşı rütbelerindeki E.Ş., R.G., G.T, ,A.Y,, R.K., E.M., H.A.A, E.L, B.B., Y.S., R.K. ve A.A., Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

KONYA'DA FETÖ OPERASYONU: 14 ÖĞRETMENE GÖZALTI

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce görevlerinden ihraç edilen, aralarında kadınların da bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Operasyon yapacaksanız böyle piramidin üst kısmına yapacaksınız. Garibanların ahı sizi iflah etmez ama işte...
80 yaşındaki adamı bile tutukladınız. Ama bankayı açanları tutuklamadınız.
Bu arada Doğan Holding'e neden dokunmuyorlar. gazetelerini onlar taşıyordu. Milyonlarca TL fatura kestiler. Zaman dan gazeteleri satın alıp Cihan'a satıyorlardı. Ama onlara verilen sözleri tutmayacaklar. Arkalarından vuracaklar.
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