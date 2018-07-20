Son dakika! Adnan Oktar hakkında yeni karar!

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Oktar’ın Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, Edirne’ye sevk edilecek.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Edirne F tipi cezaevinde kamuoyunun yakından bildiği isimler var. İbrahim Tatlıses saldırısının faili Abdullah Uçmak, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Edirne’de yakalanan Yunan askerleri de kalıyor.



