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Son dakika! Adnan Oktar hakkında yeni karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 ayrı suçlamayla yürütülen soruşturmada dün tutuklanan Adnan Oktar hakkında son dakika bir karar daha verildi.

Son dakika! Adnan Oktar hakkında yeni karar!

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Oktar’ın Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, Edirne’ye sevk edilecek.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Edirne F tipi cezaevinde kamuoyunun yakından bildiği isimler var. İbrahim Tatlıses saldırısının faili Abdullah Uçmak, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Edirne’de yakalanan Yunan askerleri de kalıyor.


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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Emniyet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu kerhanenin müşterileri kimlerdi asıl konu budur?...
bu adamın villasında çalışan tanıdığım biri diyordu bürokrasinin kerhanesi derdi bura için tv de amaç kadınları karun kadar zengin adamlara pazarlamak bakan vs falan
faaliyetlerini daha iyi yapsın diyemi oraya gönderdiler madem yanına üç beş kedisinide koysalardı tam olurdu
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