HABER

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 14:30 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak.

Sabah gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak. Papa Francis 28 Kasım 2014'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan ilk lider olmuştu. Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda bir iade-i ziyaret niteliği de taşıyacak. Erdoğan ve Papa'nın görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak.

KUDÜS TAVRI İÇİN TEŞEKKÜR EDECEK

Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme ve büyükelçiliğini taşıma kararından sonra telefon diplomasisi yürüttüğü liderlerden olan Papa Francis'e, Kudüs konusunda gösterdiği tavırdan dolayı teşekkür edecek. Erdoğan, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine vurgulayacak. Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasının şart olduğuna işaret edecek. Erdoğan, Kudüs konusunda Papa Francis'in bundan sonraki süreçte vereceği desteğin önemli olduğu mesajını verecek. Görüşmede ayrıca mülteci sorunu ekseninde Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de ele alınacak.

LATİN AMERİKA TEMASLARI

Erdoğan, vatikan ziyaretinin ardından Venezuela, Brezilya ve Paraguay'ın da arasında olduğu Latin Amerika ülkelerine bir ziyaret gerçekleştirecek. Latin Amerika ziyareti sırasında ekonomik ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs, Suriye ve Irak meseleleri olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alınacak.

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'
İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!
New York Times: Mısır, Trump'ın Kudüs kararını destekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vatikan Papa Francis

En Çok Okunan Haberler

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Okuyucu Yorumları 51 yorum
kiliseleri açtık vatikanada gidiyoruz ama olsun cehape zamanında camiler ahırdı
SONUNDA DOĞRU YOLU BULDU :)
@ahmet_karabay_2018 senin doğru yolun bu demekki
PAPA NIN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ OLDUK DEMIS KILISEDEN SONRA YENI KILISELER ACACAK
Hristiyanların ibadet hakkı yokmu Ne biçim konuşuyorsun Camilere dil uzatmaniz bitti de Kiliselere mi başladınız. Siz kemalist tabaka, Tüm kutsallara dil uzatan yobazlarsiniz
Aferin yeni cümleler kurmaya başlamışsın. Biraz daha çalış devrik cümle kurmamayıda öğrenirsin
chp il başkanının eşi domuz eti yedi diyor zat!! sende haram yedin, yiyorsun da hala !!! hangisi daha günah
banane...
@arjursum trollerden reis papayı müslüman yapacak mesajı bekliyorum.
yolun herdaim açık olsun cumhur başkanım..
rabbim r.t.e nı başımızdan eksik etmesin
@canmeno her anlamda
hangi acidan
Hristiyanlıktan medet bekleyen Osmanlı torunu. Yazıklar olsun. Lafta uyutulmaya devam. Güçlü olsak cesaret bile edemezlerdi.
öpsün papa sının elini ????
Hayat Taip beye güzel...papa mapa ya afrika ya latin ülkeleri. Gez babam gez..
şaşırdık mı?
Korkum şimdi müslüman görünümlü AKP liler alayımız papanın çocuğuyuz deyip hıristiyanlığa geçecek
@serdar_1981_alcym elhamdüllillah müslümanız biz. senin dinine geçmeye niyetimiz yok
sen nasıl bir mahlukatsın
tam yerine gidiyor
Burdan atıp tutanlar için ne kadar kolay değil mi ülke yönetmek... Akıllı olun Reis ne derse o.
@takip_82 sen biliyon ya ülke yönetimini eh artık mesele kalmadı yönetin bakalım nereye kadar
@takip_82 Al ilah mı ne derse o olacak.
T.Ç DE NIYE KILİSE ACTIĞI ANLAŞILDI EBULEHEBIN.BABASININ ETEĞİNİ ÖPECEKTIR.İNŞ.TEMELLİ ORADA KALIR SOYUYLA.
@broker575 AMİNNN
erdoğan erdoğan ömrümüze ortak oldu bıktık artık bunu görmekten
burda yorum yazan tüm hainler işiniz yok mu cumhurbaşkanına dil uzatıyorsunuz.
GÜNAH ÇIKARMAYA GİDİYOR
FETØ giderde ben gidezezmiyim?Aktif mistik paranoyak,ABD üretimi 1953 model Fetullah nam hainin orası burası çınlasın...
Başta komşularımız olmak üzere tüm dünya ile bizi düşman etti...Geçen gün tutmuş Tunus ta rabia işareti yapmış...Apar topar toplantılar iptal edilip kovulmuş..Tunus devlet başkanı şaşmış ''..Bizde böyle bir işaret yok..'' demiş..Diplomasinin kendine has bir dili kültürü ve nezaket kuralları vardı...Bizim reis ...Kasımpaşa kabadayılığından aklını alamadı yürüyüşü bile bir tuaf dikkatli bakın gülmekten kırılırsınız..
ben senin bu yazdıklarına gülmekten kırıldım
Papa ile ziyareti konusunda birşey diyemem. Ama başkaları ziyaret edince, elini sıkınca onlar düşman ilan edilmeyecek o zaman. FETÖ lideri papanın elini sıktı diye neler neler dedin. Ama kendinde gidiyorsun. Yani neymiş. Etme bulma dünyası. FETÖ'cülere Haşhaşi dedin. Şimdi ise yönettiğin ülke uyuşturucu bataklığından geçilmiyor. Metrobüste bile içiyorlar.
gezgez devletin mali deniz
ülkenin şu anli vahametli konumu varken ülke bu durum dayken her an operasyon sesleri yükselirken şimdi papaya yada latin amerikaya veyahut başka bi,ryer seyahat etme doğru olurmu bu siyasetin gereği falan denmesin ya bu operasyonlar vardır gezmeler olmaz yada bu tür söylevler milleti başka şeyle oyalanmasın diye tutturmak istenen yolun durumu ahvalidir okadar
@artea_ares Protestan kitle mesajı atmış güven tazelenmeden afrin operasyonu başarılı olamaz diye şimdi de Reis Katoliklere gidiyor ki (ortodoxlarla anlaşıldı zaten) protestanları yalnız bırakıp suriyede daha rahat manevra yapılsın diye gündemden uzak yorumlar yapıp bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın...
Reis papayı müslüman yapta gel
@mithat_fenmen_1974 Reis belki günah çıkarmaya gidiyordur.
zamanında fetullah gülen de papayı ziyaret edip elini öpmüştü.icazet ordan alınıyor.papa kimdir size diyeyim mi?islamiyetin en büyük düşmanı papadır.dün de öyleydi bugün de aynısı.her kim papayı ziyaret ediyorsa onla görüşüyorsa kafirdir bu kadar açık ve net.bugün 4 mazhep imamlarının hangisine sorarsanız sorun papa ile sadece onu islama davet ediyorsan görüşebilirsin aksi halde herhangi bir ilşetişim bir ortak hareket etmek ne olursa olsun bu dini reddetmeye girer diyecektir.biz hep diyoruz bu şerefsiz adam kafirdir.haçlı dünyasının başı papadır.islam dini ne papayı ne papazları kabul eder
HAH ŞİMDİ TAM OLDUKKK HADİ HAYIRLISI VATİKANLA DOST OLURUZ SONRADA KÖTÜ BU DEĞİŞMEZ KURGU
GÜNAH ÇIKARACAKTIRR...KESİNN..ZATEN AİT OLDUĞU YERDİ...
AKP YE OY VERMEK PAPA ÇOCUKLUĞU TÜRKLÜK DÜŞMANLIĞIDIR... KUMANDASI ONLARIN ELINDE MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ YAHUDI
kadrolu vatan haini seni yatacak yerimiz yok
BİZİM NE İŞİMİZ OLUR VATIKANLA PAPAYLA KARDEŞİM BİZ MÜSLÜMANIZ GÜRCÜ HIRISTİYAN SONRADAN OLMA MÜSLÜMAN DEĞİLİZ ELHAMDÜLLAH
memet ali ağcadanda selam götür..barim...
hep beraber kutsancaz..
amen.
haram yediğini gördünüz emindiniz öyle mi
ne işiniz var oralarda, kilise imaratı nerden icabetti. siz o hainlere güvenmeyin hertür tehlike gelir onlardan gitmeyin bu hainlere fazla sayın cumhurbaşkanım
Her yurt dışına çıktığında..Demek ki 5 şubatda vuracağız ağrını mümbiçi...
en iyi ticaret din
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde

Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.