Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve çok sayıda izleyici katıldı. Davanın bugünkü celsesinde bazı tanıkların ifadeleri alındı. Sanıklar ile taraf avukatlarının bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarının ardından söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"TÜM TÜRKİYE'NİN ÖMER HALİSDEMİR'E MİNNET BORCU VAR"



Savcı Manga, FETÖ mensuplarının örgüt liderinin talimatı doğrultusunda darbe girişimine kalkıştıklarını söyledi. Bu kapsamda darbeci general Semih Terzi'nin darbeciler tarafından "ÖKK Komutanlığı"na atandığını kaydeden Manga, Terzi'nin de bu doğrultuda uçak ile Diyarbakır'dan Ankara'ya harekete geçtiğini belirtti. Darbe teşebbüsünden haberdar olan dönemin ÖKK Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı'nın darbe sanığı eski Albay Ümit Bak'ı aradığını, sıkıyönetim eklerinin geçersiz olduğunu söylediğini ve Bak'ı uyardığını dile getiren Manga, Ümit Bak'ın Aksakallı'yı dinlemeyerek telefonu kapattığını söyledi. Manga, Aksakallı'nın daha sonra kahraman Astsubay Halisdemir'i telefonla aradığını ve "Semih Terzi hain, onu etkisiz hale getir. Bunun sonunda şehadet var" dediğini aktararak, Halisdemir'in de vatansever bir asker olarak gözünü kırpmadan bu emre uyduğunu ve şehit olduğunu kaydetti. Manga, ÖKK'nin darbe girişimi için stratejik bir konuma sahip olduğunu aktararak, Halisdemir'in darbeci Terzi'yi öldürmesinin darbenin seyrini değiştirdiği, bu nedenle tüm Türkiye'nin şehit Halisdemir'e minnet borcu olduğunun tartışılmaz olduğunu söyledi.

Sanık Fatih Şahin'in darbe girişiminden daha önceden haberdar olduğunu belirten Manga, Şahin'in darbe girişimine katıldığını, Halisdemir'e ilk ve 11 el ateş eden kişi olduğunu ifade etti. Manga, Terzi'nin yaralı olarak GATA'ya götürüldüğü esnada sıhhiye personeli yerine Şahin'in refakatçi olduğunu ve bunun askeri kurallara aykırı olduğunu dile getirdi. Terzi'yi vurmasının ardından çalılıklara doğru kaçan ve burada sanıklar tarafından ateş edilerek vurulan Halisdemir'in ayaklarından sürüklenerek binanın önüne getirildiğini anımsatan Manga, bir müddet sonra sağlık ekiplerinin Ömer Halisdemir'i kontrol ettiğini, burada Halisdemir'in nabzının yavaş da olsa attığının belirlendiğini anlattı. Manga, nabzı atan Halisdemir'in yanına gelen sanık Mihrali Atmaca'nın iki el şehide ateş ettiğini kaydetti.

18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ



Savcı Manga, tüm sanıklara "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı Manga, ayrıca, sanıklar Fatih Şahin, Mihrali Atmaca ve Hasan Aksoy'un Ömer Halisdemir'i öldürme suçundan ceza almasını talep etti. Duruşma, ara karar açıklanmak üzere 15.00'e ertelendi.

İHA