Erk Acarer'in sözleri sosyal medyada olay oldu! "Benim yaptığım haberler özellikle isteniyor"

Sosyal medya gazeteci Erk Acarer'in Youtube yayınında söylediği sözleri konuşuyor. Kısa sürede çok sayıda paylaşım yapılan sözlerle ilgili Acarer'den açıklama geldi.

"HABERLER ÖZELLİKLE İSTENİYOR"

Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acerer Youtube'da yaptığı bir yayında, "Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle isteniyor" ifadelerini kullandı.

"AJANLIK İTİRAFI"

Bu sözler sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından 'Ajanlık itirafı' gibi yorumlandı. Konuyla ilgili birçok paylaşım yapılınca Acarer de sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı.

"NEDEN BU KADAR APTALSINIZ!"

Hakkındaki iddialara tepki gösteren Acarer, kendisini ajanlıkla suçlayan bir kullanıcıya, "Gerizekalı, ‘haberler isteniyor’ derken haber yapmam değil, yaptığım haberler, tehditleri değerlendirmek için isteniyor. Neden bu kadar aptalsınız yahu!" yanıtını verdi.

Ardından bir açıklama daha yapan Acarer, "Ayrıca alkol kullanmam. Uyuşturuyucuyu soracak olursan; kimi satıcı, kimi içici bense sadece ‘yazıcıyım’. Ayrıca işbirlikçi kapı itleri de yazdıklarım kapsamında. Burası da seni bağlıyor!" ifadelerini kullandı.

"ALMAN AJANI ÇOK HAVALIYMIŞ"

Acarer son paylaşımında ise, "FETÖ ,DHKP-C, PKK derken sonunda Alman Ajanı da olduk ya… Vallahi size helal olsun.

Tozunuzu atmaya devam edeceğim bu da size kapak olsun! Bu arada Alman Ajanı çok havalıymış." kelimelerine yer verdi.





