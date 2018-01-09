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Son dakika Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 17:49 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Son dakika haberine göre Uşak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde "abla" konumunda oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Son dakika Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Uşak, Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN 19 KİŞİDEN 8'İ YAKALANDI

Örgüt içinde "abla" diye tabir edilen kadınlara yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 19 zanlıdan 8'i yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 11 kişinin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları da iddia edildi.

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