Suda kaybolan kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı!

Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde arazilerini sulamak isteyen 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek, dengesini kaybederek su kanalına düşmüş, kardeşinin çırpınışlarını gören ağabeyi Fırat Kızılçiçek de düşünmeden suya atlayarak kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılarak suda kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulans, jandarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Olay yerine giden görevliler, kaybolan iki kardeşin bulunması için çalışma başlattı. Kanala giden suyu kapatan görevliler, yaklaşık 6 saat sonra suyun çekilmesi ile suda arama çalışmasına başladı.
Bu sırada çevredeki vatandaşlar ceplerindekilerini çıkararak suya atladı. Yaklaşık yarım saat sonra vatandaşlardan biri, kanaldaki sifon bölgesinde cansız beden gördü. Yapılan çalışmaların ardından Fırat Kızılçiçek’in cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Suya atlayan vatandaşlar insan zinciri oluşturarak Fırat Kızılçiçek’in cesedini kanaldan çıkarttı. Su kanalından çıkarılan ceset daha sonra ambulansa taşındı. Kızılçiçek’in ambulansa taşınması sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Öte yandan suda kaybolan 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek içinde yoğun arama faaliyeti gösteren görevli vatandaşlar bir sonuç alamadı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmalara gece karanlığı nedeni ile ara verildi. Selman’ı arama çalışmalarının sabahın erken saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.
Öte yandan cansız bedenine ulaşılan Fırat Kızılçiçek’in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(İHA)
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis!
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 2 yorum