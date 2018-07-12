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Suda kaybolan kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 01:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde su kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset su kanalından insan zinciri ile çıkarıldı.

Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde arazilerini sulamak isteyen 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek, dengesini kaybederek su kanalına düşmüş, kardeşinin çırpınışlarını gören ağabeyi Fırat Kızılçiçek de düşünmeden suya atlayarak kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulans, jandarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Olay yerine giden görevliler, kaybolan iki kardeşin bulunması için çalışma başlattı. Kanala giden suyu kapatan görevliler, yaklaşık 6 saat sonra suyun çekilmesi ile suda arama çalışmasına başladı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURARAK CANSIZ BEDENİ ÇIKARDILAR

Bu sırada çevredeki vatandaşlar ceplerindekilerini çıkararak suya atladı. Yaklaşık yarım saat sonra vatandaşlardan biri, kanaldaki sifon bölgesinde cansız beden gördü. Yapılan çalışmaların ardından Fırat Kızılçiçek’in cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Suya atlayan vatandaşlar insan zinciri oluşturarak Fırat Kızılçiçek’in cesedini kanaldan çıkarttı. Su kanalından çıkarılan ceset daha sonra ambulansa taşındı. Kızılçiçek’in ambulansa taşınması sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

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SELMAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SABAHA BIRAKILDI

Öte yandan suda kaybolan 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek içinde yoğun arama faaliyeti gösteren görevli vatandaşlar bir sonuç alamadı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmalara gece karanlığı nedeni ile ara verildi. Selman’ı arama çalışmalarının sabahın erken saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

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Öte yandan cansız bedenine ulaşılan Fırat Kızılçiçek’in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

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Diyarbakır Silvan su kanalı Selman Kızılçiçek Fırat Kızılçiçek

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Allah rahmet eylesin
abim allah mekanını cennet etsin inş
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