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Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in 29 Mayıs’ta bir plazanın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı olay gecesine ait tüm görüntülerin bilirkişiye ulaştığını açıkladı.

Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in 29 Mayıs’ta bir plazanın 20’nci katından atılarak öldürüldüğü suçlamasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand 15 Temmuz’da tutuklanmıştı. Aksu’nun arkadaşı ve olayın yaşandığı ofisin sahibi Ahmet Burak Y.’nin yeniden ifadesinin alınmasına karar verildi. Milliyet’ten Paşa Alyurt'a konuşan Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, “Dışarıda dört erkek bir de Şule bulunuyordu. Daha sonra iki erkek ayrılırken, Çağatay Aksu, Berk Akand ve Şule ofise geçiyor. Kafede oturduktan sonra ayrılan iki erkekten biri olan Ahmet Burak Y. ofisini şüphelilere kiralamış” dedi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Olayın yaşandığı plazanın 20. katındaki görüntülerle birlikte elde edilen diğer görüntüler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na ulaştırıldı.

ŞÜPHELİLER OLAY ÖNCESİ SOSYAL MEDYADA 6 VİDEO PAYLAŞMIŞ

Avukat Umur Yıldırım şunları söyledi:

“Olay öncesine ve sonrasına ait tüm kamera görüntüleri tekrar bilirkişiye gönderildi, detaylı inceleme yapılacak. Şule’nin arkadaşı N. ile aynı evi paylaştığı ve telefonda son olarak konuştuğu ev arkadaşının da bilgisine başvurulacak. Berk Akand’ın bilgisayarı da incelenecek. Ofisteki 25 noktada yapılan çalışmalarda Çet’in bilgisayar klavyesinde, masada ve içecek kutusunda parmak izine rastlanırken, pencere çevresinde parmak izi bulunamadı. Öte yandan şüphelilerce olaydan önce sosyal medyada 6 video paylaşılmış.”

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şule çet Ankara

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