Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'nun bu akşam 559. hafta çekilişi yapılacak. Son 7 haftayı devirle kapatan Süper Loto'da ikramiyenin 20 milyona yaklaşması şans oyunları sevenleri heyecanlandırıyor. 5 Temmuz Süper Loto çekilişinde altı bilen olacak mı? Devir sınırı olmayan Süper Loto'da ikramiye ne kadar olacak? Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Sizler de Süper Loto'da şansınızı artırmak istiyorsanız haberimizdeki Süper Loto'da en çok çıkan sayıları kuponlarınızda deneyebilirsiniz. GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI haftanın Süper Loto sayıları: 07, 10, 11, 20, 42, 47 Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.

SON SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE ÇIKAN SAYILAR 28 Haziran: 07, 10, 11, 20, 42, 47

21 Haziran: 02, 10, 17, 25, 37, 52

14 Haziran: 08, 09, 11, 22, 26, 43

7 Haziran: 03, 13, 23, 35, 37, 46

31 Mayıs: 07, 10, 19, 37, 42, 47

24 Mayıs: 06, 11, 34, 40, 49, 50

17 Mayıs: 07, 12, 27, 30, 49, 53 SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir. 35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez