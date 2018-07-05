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Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 07:39 | Son Güncelleme

Süper Loto'da bu akşam yapılacak çekilişin heyecanı büyük. Geçen hafta 7. kez devir eden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 20 milyona çıkması bekleniyor. İkramiyenin büyüklüğü, Süper Loto oynayanları heyecanlandırıyor. Dev ikramiyenin hayali ile şansını Süper Loto'da denemek isteyenler, soluklarını bayilerin önünde alıyor. Peki Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı? Süper Loto'da şansını artırmak isterseniz Süper Loto'da en çok çıkan numaraları haberimizde.

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'nun bu akşam 559. hafta çekilişi yapılacak. Son 7 haftayı devirle kapatan Süper Loto'da ikramiyenin 20 milyona yaklaşması şans oyunları sevenleri heyecanlandırıyor. 5 Temmuz Süper Loto çekilişinde altı bilen olacak mı? Devir sınırı olmayan Süper Loto'da ikramiye ne kadar olacak? Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Sizler de Süper Loto'da şansınızı artırmak istiyorsanız haberimizdeki Süper Loto'da en çok çıkan sayıları kuponlarınızda deneyebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

  1. haftanın Süper Loto sayıları: 07, 10, 11, 20, 42, 47

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.

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SON SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE ÇIKAN SAYILAR

28 Haziran: 07, 10, 11, 20, 42, 47
21 Haziran: 02, 10, 17, 25, 37, 52
14 Haziran: 08, 09, 11, 22, 26, 43
7 Haziran: 03, 13, 23, 35, 37, 46
31 Mayıs: 07, 10, 19, 37, 42, 47
24 Mayıs: 06, 11, 34, 40, 49, 50
17 Mayıs: 07, 12, 27, 30, 49, 53

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."

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