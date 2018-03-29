Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 29 Mart 2018 tarihli çekiliş ile belirlendi. 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde altı bilen 2 kişi çıkmıştı. Peki 545. hafta Süper Loto çekilişinde altı bilen oldu mu? Yoksa Süper Loto devretti mi? İşte 29 Mart Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile kazanılan ikramiye ile kazanan kişi sayıları dağılımı...

29 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 545. haftanın kazandıran numaraları: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı ve bir milyon 741 bin 248 lira 80 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Süper Loto çekilişinde diğer sayıları bilenlerin sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları ise şöyle:

5 bilen kişi sayısı : 93 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.826,25 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.535 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 77.026 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,05 TL