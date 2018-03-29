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Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, 545. hafta Süper Loto çekilişini yaptı. 54 sayı arasında seçilen altı sayıyı tahmin etme oyunu olan Süper Loto, verdiği ikramiye miktarı nedeniyle büyük ilgi görüyor ve perşembe günleri Süper Loto sonuçları araştırılıyor. Ankara Balgat'ta canlı yayında yapılan Süper Loto sonuçları açıklandı. Peki bu hafta Süper Loto'da altı bilen oldu? Yoksa Süper Loto devir mi etti? İşte 29 Mart Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve detaylar...

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 29 Mart 2018 tarihli çekiliş ile belirlendi. 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde altı bilen 2 kişi çıkmıştı. Peki 545. hafta Süper Loto çekilişinde altı bilen oldu mu? Yoksa Süper Loto devretti mi? İşte 29 Mart Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile kazanılan ikramiye ile kazanan kişi sayıları dağılımı...

29 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 545. haftanın kazandıran numaraları: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı ve bir milyon 741 bin 248 lira 80 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Süper Loto çekilişinde diğer sayıları bilenlerin sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları ise şöyle:

5 bilen kişi sayısı : 93 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.826,25 TL
4 bilen kişi sayısı : 4.535 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,15 TL
3 bilen kişi sayısı : 77.026 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,05 TL

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22 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 544. haftanın sayıları;

03 - 07 - 08 - 38 - 49 - 53

Süper Loto çekilişinde altı bilen iki kişi bir milyon 894 bin 678 lira elli beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın talihlileri Süper Loto kuponlarını, İzmir'in Torbalı ile Samsun'un İlkadım ilçelerindeki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 49 kişi, 12 bin 547 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 lira onar kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi ise 14 lira seksener kuruş kazandılar. İşte 22 Mart Süper Loto sonuçları tablosu

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15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 543. haftanın kazandıran numaraları; 5, 20, 21, 31, 40, 47 olarak belirlendi.

15 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 813 bin 328 lira 29 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi, 7 bin 837 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi, 187 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi ise 15 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.

super-loto-sonuclari

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyun olan Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı 21.15'te yapılır. Çekiliş, Ankara'nın Balgat ilçesindeki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda noter huzurunda yapılır. Süper Loto, şu ana kadar Türkiye'de bir kişiye verilen en büyük ikramiyeyi (42 milyon lira) kazandıran şans oyunudur.

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