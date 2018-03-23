Sosyal medya fenomeni Taha Özer hakkında, yapılan şikayetler üzerine, cinsel ilişki video ve fotoğraflarını hesaplarından paylaştığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Taha Özer'in Ataşehir'deki evinin polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonrasında gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Taha Özer adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Peki Taha Özer kimdir? Ne iş yapar? Kaç yaşındadır? İşte "Yerli Dan Bilzerian" olarak anılan Taha Özer hakkında merak edilenler...
Taha Özer, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki İlkokulu'ndan mezun olan Taha Özer Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme eğitimi alarak 2011 yılında mezun oldu. Üniversiteden mezun olması sonrasında Amerika'nın New York ve Boston kentlerinde yabancı dil eğitimi alan Taha Özer; 2012 yılında Bodrum'da denizci piyade olarak vatani görevini tamamladı...
2012 yılı itibariyle birçok dalda icraatini sürdüren Taha Özer; Instagram'dan paylaşmış olduğu anlık, güncel, eğlence, sanat ve gece hayatı ile ilgili yaşamış olduğu tüm ihtişamı gözler önüne serdi. Birçok kişi tarafından merakla takip edilen Taha Özer yerli Dan Bilzerian olarak da adlandırılıyor.
İbrahim Şenkal Özer, sahibi olduğu Deriden'i kardeşi Gürkal Celal Özer'e devretti. Nisan 2016'da yapılan operasyonla Deriden'in yönetim kurulu başkanlığına Gürkal Celal Özer otururken, şirketin merkezinin de Marka Park merkezine taşınmasına karar verildi. Kulislerde artık Deriden'de tek pay sahibinin Marka Park'ın sahibi Gürkal Celal Özer olduğu söyleniyor.
Taha Özer bir röportajında Dan Bilzerian ile anılmasıyle ilgili şunları söylüyor: Benim hayat tarzım yıllardır böyleydi zaten. Yakın çevrem benzetiyordu. Son olarak, herkes birdenbire aynı şeyi söyleyemeye başlamıştı. Ama yıllardan beri birileriyle ciddi ilişkilerim oldu. Onlar bittikten sonra çok hızlı yaşamaya başladım. Beş, altı senedir de böyleydi. Ama sadece kadınlarla ilgili söylemiyorlar bunu…
Taha Özer röportajın devamında kendinden şöyle bahsediyor: ''Büyük bir ayakkabı firmasının sahibisiniz , babanız kızmıyor mu bu paylaşımlara sorusuna şöyle cevap vermişti: ''Özel hayatım ayrı, iş hayatım ayrı. Çünkü kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Ona uygun davranmam gerekiyor. Özel hayatım sadece beni ilgilendiriyor. İş hayatında da çok ciddi, çok farklı açıdan değerlendirilebilecek bir kişiliğim var. ''
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