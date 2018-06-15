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Tekirdağ sahillerinde bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen turistler, sahillerde yoğunluğa neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken, mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi bayraklı Altınova plajı ve Kumbağ mahallesindeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.

İstanbul'dan tatil için gelen Ege Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın olması nedeniyle Tekirdağ'ı tercih ettiğini, sıcak havanın ve denizin keyfini çıkartığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz plaj Tekirdağ

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