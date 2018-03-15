Terör örgütü DEAŞ Irak'ta ordu güçlerine pusu kurdu

ANBAR (AA) - Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ unsurlarının, Enbar'ın merkezi Ramadi'ye bağlı Rutbe ilçesinin kırsal alanında ordu güçlerine pusu kurduğunu söyledi.
Saldırı sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran Duleymi, çıkan çatışmada ise 9 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de Irak topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu. Ancak Musul'un batısındaki sahra bölgeler başta olmak üzere Irak-Suriye sınırı üzerinde DEAŞ'ın askeri varlığı devam ediyor.
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
BİM’in iPhone X’den sonraki yeni hedefi: Uygun fiyatlı Xiaomi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum