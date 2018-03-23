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Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Teröristlerle Mücadele Harekatı Kursu'nu başarıyla tamamlayan uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende kadın kursiyer astsubayların gösterisi göz doldurdu!

İzmir'de Teröristlerle Mücadele Harekatı Kursu'nu tamamlayan bin 688 uzman erbaş için tören düzenlendi.

'Teröristlerin kabusu' uzman erbaşlar yemin etti

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KADIN ASTSUBAYLAR YAKIN DÖVÜŞ GÖSTERİSİ YAPTI

KADIN ASTSUBAYLAR YAKIN DÖVÜŞ GÖSTERİSİ YAPTI
İzmir'de Teröristlerle Mücadele Harekatı Kursu'nu tamamlayan bin 688 uzman erbaş mezun oldu - Törende kursiyer kadın astsubaylar yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu.
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BİN 688 UZMAN ERBAŞ MEZUN OLDU

BİN 688 UZMAN ERBAŞ MEZUN OLDU
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.
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ALAYDA TÖREN DÜZENLENDİ

ALAYDA TÖREN DÜZENLENDİ
Foça ilçesindeki okulda 4 ay süresince gerçekleştirilen, operasyon eğitimi, pusu, baskın, hukuk, insan hakları, arama kurtarma, ilk yardım ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer silah) kurslarını başarıyla tamamlayan bin 688 uzman erbaş için alayda tören düzenlendi.
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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, 16 haftalık eğitim süresince Atatürkçü düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen, ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaşların yetişmesi için azami gayret gösterildiğini belirtti.
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Eğitimlerini başarıyla tamamlayan uzman erbaşlara da seslenen Çekiç, şöyle devam etti: "Ulusumuzun sizlere olan güveni en büyük hazinenizdir. Jandarma Genel Komutanlığının ulusuyla olan sevgi, güven ve gönül bağının sürdürülmesi ve daha da yüceltilmesi için atacağınız her adımı mutlaka düşünerek atınız. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz."
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Kursiyerler adına konuşma yapan Jandarma Uzman Çavuş Ali Altınsoy ise kursu başarıyla bitirmenin sevincini, arazi şartları ve yorgunluk hallerinde bile çok büyük başarılar kazanabileceğini öğrenmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Eğitimlerini dereceyle bitiren uzman erbaşlara belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
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TERÖRİSTLERE GÖZDAĞI

TERÖRİSTLERE GÖZDAĞI
Törende, kursiyer kadın astsubaylar, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Gösteri birliği de tüfekli hareketler sundu. Yakın dövüş ve tüfekli gösterileriyle adeta düşmanlara gözdağı veren erbaşlar, izleyenlerden büyük alkış aldı.
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Gösteri sonunda kadın kursiyerler Türk bayrağı açtı. Kursu başarıyla tamamlayan erbaşlar Komando Andı okudu. Etkinlik, tören geçişiyle son buldu ve kursiyerler yakınlarıyla bir araya geldi.
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Oğlu Taner Günaydın'ın mezuniyet töreni için Yozgat'tan gelen Hilal Günaydın, tüm askerlerle gurur duyduğunu belirtti. Oğlu Rasim Top'a sarılıp sevinç gözyaşları döken Mersinli Fatma Top ise haftalardır görmediği evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.
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Kurslarını tamamlayan uzman erbaşlar terörle mücadele kapsamında Doğu, Güneydoğu ve Afrin'deki jandarma komando ile jandarma özel harekat birliklerine tayin edildi. Törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve kursiyerlerin yakınları katıldı.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çağımızın tomris asena hatunları rabiacılar ise evde kocam bilir diyor.
Türk kadını da ülkesi için gözünü budaktan tarihimizde hiçbir zaman sakınmamıştır. Kurtuluş mücadelemizdeki Erzurumlu Kara Fatmalar,Halime Çavuşlar,Gördesli Makbuleler ve binlercesinin torunları her daim vatan için mücadeleye hala hazırdır. ''Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. ''
HEPİNİZ BİRER ASLAN PARÇASI VE YÜCE TÜRK MİLLETİNİN GÖZ BEBEĞİSİNİZ.
yazık, dinimizde kadının yeri bellidir, erkeğin görevi bellidir. bu ne böyle kol bacak gererek hareketler filan. yazık yazık,
Allah yolunuzu açık etsin
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