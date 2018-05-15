Trabzon iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayına, 15 Mayıs Salı akşamı kılınacak teravih namazı ile girmiş olacağız. Camilerin dolacağı Trabzon'da 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak oruç için imsak vakti ve iftar saati nedir merak ediliyor. Trabzonlular, sahura ne zaman kalkılacak öğrenmek istiyorlar. Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyesi ile Trabzon imsak ve iftar vakitlerini takip edebilirsiniz. Trabzon'da ilk oruç için imsak saati 03.09 iken iftar vakti ise 19.39 olarak gözüküyor. İşte Trabzon Ramazan imsakiyesi 2018...

TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:09 04:56 12:24 16:18 19:39 21:18 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:08 04:55 12:24 16:18 19:40 21:20 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:06 04:54 12:24 16:19 19:41 21:21 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:05 04:53 12:24 16:19 19:42 21:23 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:03 04:52 12:24 16:19 19:43 21:24 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:02 04:52 12:24 16:19 19:44 21:26 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:00 04:51 12:24 16:20 19:45 21:27 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 02:59 04:50 12:24 16:20 19:46 21:29 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 02:58 04:49 12:24 16:20 19:47 21:30 10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:57 04:49 12:24 16:21 19:48 21:31 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:55 04:48 12:24 16:21 19:49 21:33 12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:54 04:47 12:24 16:21 19:49 21:34 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:53 04:47 12:24 16:21 19:50 21:35 14 29 Mayıs 2018 Salı 02:52 04:46 12:25 16:22 19:51 21:37 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:51 04:46 12:25 16:22 19:52 21:38 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:50 04:45 12:25 16:22 19:53 21:39 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:49 04:45 12:25 16:23 19:53 21:40 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:48 04:44 12:25 16:23 19:54 21:41 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:47 04:44 12:25 16:23 19:55 21:42 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:47 04:43 12:26 16:23 19:56 21:44 21 05 Haziran 2018 Salı 02:46 04:43 12:26 16:24 19:56 21:45 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:45 04:43 12:26 16:24 19:57 21:46 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:44 04:42 12:26 16:24 19:58 21:47 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:44 04:42 12:26 16:25 19:58 21:47 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:43 04:42 12:26 16:25 19:59 21:48 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:43 04:42 12:27 16:25 19:59 21:49 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:42 04:42 12:27 16:25 20:00 21:50 28 12 Haziran 2018 Salı 02:42 04:42 12:27 16:26 20:00 21:51 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:42 04:42 12:27 16:26 20:01 21:51 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:41 04:42 12:27 16:26 20:01 21:52

SAHUR NEDİR? PEYGAMBERİMİZ SAHUR İÇİN NE DEMİŞTİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Ramazan ayıda mümkün olduğu kadar sahur yapmaya gayret etmeliyiz. Sahurların yüksek fazîlet ve kıymeti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Bir yudum su ile dahî olsa sahur yapınız.” (Abdurrazzâk, Mu sannef, IV, 227/7599)

“Sahur yemeği yiyin, zîrâ sahurda bereket vardır.” (Buhârî, Savm, 20)

Hadis-i şerifte buyrulur:

“İftarı acele ediniz; sahûru geciktiriniz!..” (Taberânî, Mûcemu’l-Kebîr, 25, 163)