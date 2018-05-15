Trabzon iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayına, 15 Mayıs Salı akşamı kılınacak teravih namazı ile girmiş olacağız. Camilerin dolacağı Trabzon'da 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak oruç için imsak vakti ve iftar saati nedir merak ediliyor. Trabzonlular, sahura ne zaman kalkılacak öğrenmek istiyorlar. Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyesi ile Trabzon imsak ve iftar vakitlerini takip edebilirsiniz. Trabzon'da ilk oruç için imsak saati 03.09 iken iftar vakti ise 19.39 olarak gözüküyor. İşte Trabzon Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:09
|04:56
|12:24
|16:18
|19:39
|21:18
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:08
|04:55
|12:24
|16:18
|19:40
|21:20
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:06
|04:54
|12:24
|16:19
|19:41
|21:21
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:05
|04:53
|12:24
|16:19
|19:42
|21:23
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:03
|04:52
|12:24
|16:19
|19:43
|21:24
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:02
|04:52
|12:24
|16:19
|19:44
|21:26
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:00
|04:51
|12:24
|16:20
|19:45
|21:27
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:59
|04:50
|12:24
|16:20
|19:46
|21:29
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|02:58
|04:49
|12:24
|16:20
|19:47
|21:30
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|02:57
|04:49
|12:24
|16:21
|19:48
|21:31
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|02:55
|04:48
|12:24
|16:21
|19:49
|21:33
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|02:54
|04:47
|12:24
|16:21
|19:49
|21:34
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|02:53
|04:47
|12:24
|16:21
|19:50
|21:35
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|02:52
|04:46
|12:25
|16:22
|19:51
|21:37
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:51
|04:46
|12:25
|16:22
|19:52
|21:38
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|02:50
|04:45
|12:25
|16:22
|19:53
|21:39
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|02:49
|04:45
|12:25
|16:23
|19:53
|21:40
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:48
|04:44
|12:25
|16:23
|19:54
|21:41
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:47
|04:44
|12:25
|16:23
|19:55
|21:42
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:47
|04:43
|12:26
|16:23
|19:56
|21:44
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:46
|04:43
|12:26
|16:24
|19:56
|21:45
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:45
|04:43
|12:26
|16:24
|19:57
|21:46
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:44
|04:42
|12:26
|16:24
|19:58
|21:47
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:44
|04:42
|12:26
|16:25
|19:58
|21:47
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:43
|04:42
|12:26
|16:25
|19:59
|21:48
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:43
|04:42
|12:27
|16:25
|19:59
|21:49
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:42
|04:42
|12:27
|16:25
|20:00
|21:50
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:42
|04:42
|12:27
|16:26
|20:00
|21:51
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:42
|04:42
|12:27
|16:26
|20:01
|21:51
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:41
|04:42
|12:27
|16:26
|20:01
|21:52
SAHUR NEDİR? PEYGAMBERİMİZ SAHUR İÇİN NE DEMİŞTİR?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Ramazan ayıda mümkün olduğu kadar sahur yapmaya gayret etmeliyiz. Sahurların yüksek fazîlet ve kıymeti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Bir yudum su ile dahî olsa sahur yapınız.” (Abdurrazzâk, Mu sannef, IV, 227/7599)
“Sahur yemeği yiyin, zîrâ sahurda bereket vardır.” (Buhârî, Savm, 20)
Hadis-i şerifte buyrulur:
“İftarı acele ediniz; sahûru geciktiriniz!..” (Taberânî, Mûcemu’l-Kebîr, 25, 163)
Hz. Enes’ten rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
“Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır.” (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45)
İFTARDA OKUNACAK DUALAR NEDİR?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.
Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.
Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:
"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."
Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:
“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insanlara…
Allah”ım! Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. (Amin) Hayırlı Ramazanlar.
Gözlerimiz ışık dolu, kalbimiz iman dolu, avuçlarımız dua dolu olsun, Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun..
Vakt-i Şerif hayrola, şerler def ola, Allah-ü Azümüşşan kulub-ü aşıkanı münevver kıla, tövbelerimiz kabul, ibadet beraatlarımız makbul ola. Dem-i Hz. Mevlana Sırr-ı Şems-i Tebriz-i, Kerem-i İmam Ali, Ya Muhammed Mustafa Nebiyyül ümmi Huu ola. Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek ola…
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