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TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki yeni hedefi 1027 rakımlı tepe

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 06:49 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15’inci gününde, TSK ve ÖSO ile PKK/PYD’li teröristler arasında Raco Beldesi’nde şiddetli çatışmalar yaşandı. Raco’ya 6 kilometre uzaklıktaki 1027 rakımlı tepenin alınması için harekete geçildi. Öldürülen terörist sayısı ise 899’a ulaştı.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki yeni hedefi 1027 rakımlı tepe

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun ( ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15’inci gününde, Afrin’in batısındaki Raco bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Raco kırsalına önceki akşam ilk kez karadan operasyon başlatıldı.

Gece Bilal Köyü’nü PKK/PYD’li teröstlerden alan birlikler, Raco’ya 6 kilometre uzaklıktaki 1027 rakımlı tepe için harekât hazırlığına girişti. 200 kişilik TSK ve ÖSO gücüne, 20 komando ve tanklar da destek verdi. İHA’lar gün boyu keşif yaparak terör örgütü mevziilerini bildirdi. Beldenin kuzey, batı ve güney girişlerindeki terör mevziileri de TSK ve ÖSO tarafından kuşatıldı. 1027 rakımlı tepenin alınmasının ardından, Raco’da meskûn mahal operasyonunun birkaç gün içinde başlamasının öngörüldüğü bildirildi.

PYD SIZMAYA ÇALIŞTI ÖSO ENGELLEDİ: 13 ÖLÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre beldenin batı kırsalındaki ÖSO mevziilerine sızma girişiminde bulunan PYD militanları ise önceki gece püskürtüldü. Çatışmalarda 13 PYD’linin öldürüldüğü bildirildi. Halil Polat isimli Türk uyruklu PYD’li yakalanarak Türk askerlerine teslim edildi. Cinders bölgesindeki terör hedefleri de ateş altına alındı. Raco ve Cinderes’in ardından da Afrin merkezine girilmesi hedefleniyor.

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TERÖR FLAMALARI VE FOTOĞRAFLAR İNDİRİLDİ

Darmık Dağı’nın güneyinde yer alan ve teröristlerden arındırılan Bülbül Beldesi’ndeki bir PKK/PYD binasının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere, Türk askerinin duvardaki ‘sözde’ Kürdistan haritalı saat, örgüt flamaları ile terör elebaşısı Abdullah Öcalan’a ait fotoğrafları indirmesi yansıdı. Karargâhta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye de dikkat çekti.

ÖLEN PKK/PYD’LİLERİ ÖSO GÜÇLERİ GÖMDÜ

Harekât sırasında öldürülen PYD/PKK terör örgütü mensupları da ÖSO güçlerince defnediliyor. Defin işlemleri, TSK’nın kontrolüne geçirilen köylerde yapılıyor. Defin görüntülerinde, Arapça olarak “Biz topraklarımızı teröristlerden temizliyoruz. Ancak masum Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Ailemiz gibidir, hiçbir problem yoktur” deniliyor.

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