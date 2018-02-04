TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki yeni hedefi 1027 rakımlı tepe

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun ( ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15’inci gününde, Afrin’in batısındaki Raco bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Raco kırsalına önceki akşam ilk kez karadan operasyon başlatıldı.

Gece Bilal Köyü’nü PKK/PYD’li teröstlerden alan birlikler, Raco’ya 6 kilometre uzaklıktaki 1027 rakımlı tepe için harekât hazırlığına girişti. 200 kişilik TSK ve ÖSO gücüne, 20 komando ve tanklar da destek verdi. İHA’lar gün boyu keşif yaparak terör örgütü mevziilerini bildirdi. Beldenin kuzey, batı ve güney girişlerindeki terör mevziileri de TSK ve ÖSO tarafından kuşatıldı. 1027 rakımlı tepenin alınmasının ardından, Raco’da meskûn mahal operasyonunun birkaç gün içinde başlamasının öngörüldüğü bildirildi.

PYD SIZMAYA ÇALIŞTI ÖSO ENGELLEDİ: 13 ÖLÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre beldenin batı kırsalındaki ÖSO mevziilerine sızma girişiminde bulunan PYD militanları ise önceki gece püskürtüldü. Çatışmalarda 13 PYD’linin öldürüldüğü bildirildi. Halil Polat isimli Türk uyruklu PYD’li yakalanarak Türk askerlerine teslim edildi. Cinders bölgesindeki terör hedefleri de ateş altına alındı. Raco ve Cinderes’in ardından da Afrin merkezine girilmesi hedefleniyor.