Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Eskişehir'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santralin kurulacağı yerde incelemelerde bulundu. Feyzioğlu, termik santralin yapılması halinde sadece Eskişehir'de değil, Sakarya'da da marul yetişmeyeceğini söyleyerek, "Termik santral yapmak demek Alpu Ovası'nı yok etmektir. Açık söylüyorum, marul yetiştiremeyiz marul. Eskişehir'i geçtim, Sakarya'da marul yetiştiremeyiz" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Metin Feyzioğlu, İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusundaki soruyu şöyle cevapladı:

"İYİ Parti'nin dosyasını bilmiyorum. Ama girmeli mi diye sorarsanız, girmeli. Neden? Çünkü halkta bu kadar heyecan yaratmış, belli bir tabana sahip olmuş bir siyasi partinin seçime girmesine izin vermeyecek bir tarihte seçim yapılması, milli iradenin sakatlanması anlamına gelir. Kanuna göre seçime girmeye yeterli süresi var mıdır? Onu bilmiyorum. Çünkü dosyasını bilmiyorum. Son geçerli genel kurulunu hangi tarihte yapmıştır, örgütlenmesinin sonuncusunu ne zaman tamamlanmıştır? Ama seçim tarihi demokrasiye saygılı bir zihniyetle belirleyecekse siyasi iktidar, İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayacak bir günü mutlaka belirlemiş olmalıdır. Eğer mevcut süre yetmiyorsa kanundaki şartları değiştirmek elindedir. Yani kanundaki şartları değiştirerek İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayacak bir değişiklik yapmak elindedir. Bir saatlik bir iştir iktidar için."